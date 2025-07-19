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Здоровье 24 Лечение ВИЧ: правда, мифы и защита – можно ли заразиться через маникюр, поцелуй
19 июля, 14:15
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ВИЧ: правда, мифы и защита – можно ли заразиться через маникюр, поцелуй

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • ВИЧ передается через кровь, сперму, вагинальные выделения, грудное молоко, но не через слюну, поцелуи или предметы быта.
  • Антиретровирусная терапия позволяет людям с ВИЧ жить полноценной жизнью, создавать семьи и рожать здоровых детей, тестирование и лечение в Украине являются бесплатными.

Несмотря на наличие антиретровирусной терапии и информационные кампании, вокруг ВИЧ до сих пор много мифов. В то же время люди, которые живут с этим вирусом, могут иметь полноценную жизнь - при условии своевременной диагностики и лечения.

В Центре общественного здоровья объяснили, каковы реальные пути передачи вируса, как обезопасить себя, и можно ли жить полноценно с диагнозом, подробнее рассказывает 24 Канал.

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Как передается ВИЧ?

Вирус иммунодефицита человека передается только через биологические жидкости, содержащие достаточную концентрацию вируса:

  • кровь (самый высокий риск - совместное использование шприцев),
  • сперма, вагинальные выделения, грудное молоко,
  • другие жидкости с примесями крови.

Важно! Невозможно заразиться ВИЧ через: слюну, слезы, пот, поцелуи, объятия, рукопожатия, предметы быта, туалеты, посуда, воду в бассейне или водоеме (вирус неустойчив вне тела), укусы насекомых. Риск возникает только при контакте с кровью или другими жидкостями через повреждения кожи или слизистых.

Возможные пути заражения:

  • незащищенный секс (особенно анальный),
  • использование нестерильных инструментов (татуировки, маникюр, пирсинг),
  • передача от матери к ребенку (роды, грудное вскармливание),
  • переливание инфицированной крови (в случае ненадлежащего контроля).

Интересно. В ЦОЗ отметили, что даже в случае пореза маникюрными ножницами риск минимален, если инструменты стерилизованы или одноразовые.

Лечится ли ВИЧ?

Вирус не излечивается полностью, но его можно эффективно контролировать с помощью антиретровирусной терапии (АРТ). Лекарства подавляют вирус до неопределяемого уровня, при котором он не вредит организму и не передается другим.

Люди с ВИЧ, которые принимают АРТ, могут:

  • жить полноценной жизнью,
  • создавать семьи,
  • рожать здоровых детей.

Как узнать свой ВИЧ-статус

Специалисты советуют проходить тест минимум раз в год или после рискованных контактов. В Украине тесты на ВИЧ, лечение, профилактика (доконтактная и постконтактная) – бесплатные для всех.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.