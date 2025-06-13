Медиков, фармацевтов и реабилитологов не будут назначать на непрофильные военные должности, – Минздрав

Медиков, фармацевтов и реабилитологов не будут назначать на непрофильные военные должности. Единственным исключением является добровольное согласие самого военнослужащего на такое назначение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Читайте также Как засчитывается стаж мобилизованным украинцам в 2025 году

Что меняет новый указ президента

12 июня 2025 года вступил в силу Указ Президента Украины №397/2025, которым внесли изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. Этот документ определяет условия прохождения службы для медицинских и фармацевтических работников, а также специалистов по реабилитации, в частности во время военного положения.

Основное изменение – запрет назначать таких специалистов на должности, которые не связаны с предоставлением медицинской, фармацевтической или реабилитационной помощи, или требуют более низкого уровня образования или квалификации, чем имеет кандидат.

Исключение возможно только при добровольном согласии самого военнослужащего.

В Минздраве объяснили, что речь идет о военнослужащих и граждан, которые имеют:

высшее образование степени магистра медицинского или фармацевтического направления и соответствующий сертификат врача-специалиста или фармацевта-специалиста;



высшее образование степени магистра по специальностям "Технологии медицинской диагностики и лечения" (специализация "Протезирование-ортезирование"), "Терапия и реабилитация", "Биомедицинская инженерия" (образовательная программа по технологиям протезно-ортопедических изделий);



высшее образование и прошли последипломное обучение на циклах специализации "Эрготерапия", "Протезирование-ортезирование", "Терапия речи и речи", "Физическая терапия".

Напомним, Кабинет Министров разрешил бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медицинских учреждений. В то же время часть гражданских медиков могут лишить бронирования от мобилизации для обеспечения потребностей ВСУ и сектора обороны.