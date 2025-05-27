На Сумщине от тропической малярии умер мужчина
- Житель Сумщины умер от тропической малярии 25 мая.
- Мужчина недавно вернулся из туристической поездки в Танзанию.
В Сумской области зарегистрировали летальный случай от тропической малярии. 25 мая умер мужчина, который недавно вернулся из туристической поездки в Танзанию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
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Житель Сумщины умер от тропической малярии
О смертельном случае рассказала заместитель главного государственного санитарного врача Сумской области Галина Зайцева.
Сумчанин недавно вернулся из туристической поездки в Танзанию (остров Занзибар). Мужчина заболел первичной тропической малярией. К сожалению, 25 мая он умер.
В областном центре отметили, что последние случаи малярии на Сумщине регистрировались в 2019 году. В частности, 2 в Сумах и 1 в Конотопе.
Если вы вернулись из-за границы и у вас наблюдается слабость, потеря аппетита, тошнота, повышается температура тела, нужно немедленно обратиться к семейному врачу,
– подчеркнула Галина Зайцева.
Что известно о малярии
Подхватить можно почти в 100 странах мира, преимущественно в Африке, Азии, Южной и Северной Америке.
Симптомы малярии появляются через 7 – 15 дней после укуса инфицированного комара.
Первые признаки – лихорадка, головная боль – могут проявляться слабо. Это затрудняет выявление болезни.
Как уберечься от малярии, если планируете путешествие в тропические страны
Перед поездкой обязательно проконсультируйтесь с врачом. Узнайте, какие профилактические препараты (например, противомалярийные) необходимы для региона, куда направляетесь.
Важно! Малярия требует профилактического приема медикаментов до, во время и после поездки.
Позаботьтесь о защите от укусов комаров. В частности, используйте репелленты, спите под москитными сетками, носите одежду, которая закрывает тело, особенно в вечернее и ночное время.
Узнайте о симптомах малярии. Будьте внимательны к своему состоянию после возвращения. Признаками малярии могут быть лихорадка, головная боль, озноб, мышечные боли.
После возвращения, если у вас появились какие-либо симптомы, которые напоминают малярию, немедленно обратитесь к врачу. Обязательно сообщите о путешествии в тропическую страну.
Обратите внимание! Ранняя диагностика и лечение является главным для сохранения жизни.
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