В Ровно родился ребенок, которого зачали после гибели ее отца на фронте
- В Ровно родился мальчик, которого зачали после гибели его отца на фронте.
- Ему дали имя Юрий в честь погибшего папы.
В Ровно родился мальчик, зачатие которого произошло уже после гибели отца-военного. Женщина смогла забеременеть благодаря экстракорпоральному оплодотворению с замороженной спермой.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ровенского Областного перинатального центра. Как там указали, такое произошло впервые в истории их медучреждения.
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В Ровно родился мальчик, которого зачали после гибели его отца-военного
Наталья Гордийчук, жена погибшего воина Юрия, рассказала, что они с мужем шли к этой беременности более года. Еще при жизни, из-за проблем с репродуктивным здоровьем, муж сдал биоматериал на хранение.
Вскоре он уехал в Донецкую область. Как рассказала Наталья, ее муж погиб 21 мая 2024 года.
После его гибели Наталья сделала сознательный, глубоко личный шаг: решилась подарить жизнь их общему сыну. А вместе с тем – сохранить частичку Юрия рядом с собой,
– рассказали в перинатальном центре.
Мальчик Юрчик, которого назвали в честь его папы, появился на свет через год после гибели отца – 20 мая 2025 года.
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