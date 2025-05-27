В Ровно родился ребенок, которого зачали после гибели ее отца на фронте

В Ровно родился мальчик, зачатие которого произошло уже после гибели отца-военного. Женщина смогла забеременеть благодаря экстракорпоральному оплодотворению с замороженной спермой.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ровенского Областного перинатального центра. Как там указали, такое произошло впервые в истории их медучреждения.

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В Ровно родился мальчик, которого зачали после гибели его отца-военного

Наталья Гордийчук, жена погибшего воина Юрия, рассказала, что они с мужем шли к этой беременности более года. Еще при жизни, из-за проблем с репродуктивным здоровьем, муж сдал биоматериал на хранение.

Вскоре он уехал в Донецкую область. Как рассказала Наталья, ее муж погиб 21 мая 2024 года.

После его гибели Наталья сделала сознательный, глубоко личный шаг: решилась подарить жизнь их общему сыну. А вместе с тем – сохранить частичку Юрия рядом с собой,

– рассказали в перинатальном центре.

Мальчик Юрчик, которого назвали в честь его папы, появился на свет через год после гибели отца – 20 мая 2025 года.