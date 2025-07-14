Прогноз магнитных бурь на неделю: когда нужно быть особенно внимательным к здоровью

В ближайшие дни люди могут ощутить на себе влияние магнитных бурь, ведь прогноз обещает несколько периодов повышенной геомагнитной активности.

Ученые советуют всем, кто чувствительно реагирует на изменения погоды или имеет хронические заболевания, быть бдительными и уделить больше внимания своему здоровью, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды (SWPC).

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Когда будут магнитные бури 14 – 16 июля?

14 июля, понедельник – ожидается рост геомагнитной активности до уровня 3,7 (желтый уровень). В такие дни могут возникать головные боли, повышенная усталость, раздражительность и сонливость.

15 июля, вторник – ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

16 июля, среда – также ожидается солнечная активность с К-индексом 3.

17 июля, четверг – Kp-индекс 3. День без существенных возмущений.

18 июля, пятница – снижение активности, индекс Kp 2.

19 июля, суббота – еще один спокойный день, индекс Kp 2.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей?

Современная доказательная база подтверждает, что магнитные бури имеют умеренное, но статистически значимое негативное влияние на здоровье людей. Наибольшее влияние они оказывают на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Повышение частоты инфарктов, инсультов, изменений в сердечном ритме, головной боли и субъективных симптомов подтверждается в различных исследованиях.

Как уберечься во время магнитных бурь?

Во время таких дней врачи советуют избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, обеспечить себе достаточный сон и питьевой режим. Сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе и отказ от алкоголя и кофе также помогут организму легче пережить влияние геомагнитных колебаний. В случае обострения симптомов – не медлите с визитом к врачу.