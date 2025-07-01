Лучший фрукт для здоровья кишечника – недооцененная суперсила малины

Рекомендуемая доза клетчатки для взрослого человека – 25 – 38 граммов клетчатки. Но в реальности совсем не большой процент населения придерживается этой рекомендации.

Почему важно потреблять клетчатку

В то же время клетчатка остается важным компонентом сбалансированного питания. Научные исследования свидетельствуют, что достаточное количество клетчатки улучшает пищеварение, поддерживает здоровье кишечника и костей, помогает контролировать вес, снижает риск хронических заболеваний и даже может продлевать жизнь. О пользе клетчатки и лучшем ее источнике, рассказывает 24 Канал.

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Одним из лучших способов добрать норму клетчатки является потребление малины – сладкой, универсальной ягоды, которую часто советуют врачи для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.

Гастроэнтеролог Уилл Булсевич у себя в блоге рассказал, почему считает малину самым полезным фруктом для кишечника.

Заметьте. Одна чашка малины содержит около 7 граммов клетчатки, а это почти половина дневной нормы.

Польза малины

Кроме клетчатки, малина богата витамином С и полифенолами – мощные антиоксиданты. Несмотря на природный сахар, ягоды могут снижать риск развития диабета 2-го типа, а в случае наличия болезни – даже помогать в борьбе с ней.

Еще одно преимущество малины – низкое содержание FODMAP (ферментированных углеводов, которые могут вызывать вздутие у людей с синдромом раздраженного кишечника). Благодаря этому малина идеально подходит тем, кто заботится о здоровье пищеварительной системы.

"Если у вас есть проблемы с пищеварением или вы восстанавливаете кишечник, непременно включайте малину в рацион", – советует Булсевич. Он сам добавляет ягоду в тосты, салаты, смузи и убеждает, что существует множество вариантов, как обогатить рацион этой ягодой.