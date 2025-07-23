Новая волна кори: Минздрав предупреждает о стремительном росте случаев
В Украине стремительно растет количество случаев заболевания корью. За первые месяцы 2025 года зафиксировали 1 196 случаев. Это более чем в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Насколько ситуация критическая?
Об этом сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире "Суспільного. Новости", передает 24 Канал.
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По его словам, ситуация является стремительной, но контролируемой и прогнозируемой. Осенью, с возвращением детей в школы и детские сады, ожидается дальнейший рост случаев.
Почему растет заболеваемость?
Одной из главных причин специалисты считают высокую контагиозность кори. Дело в том, что после контакта с инфицированным заболеть могут практически все неиммунизированные.
Кроме того, вспышки этой болезни имеют циклический характер. Обычно они повторяются каждые 5 – 6 лет. За это время в стране накапливается так называемая "прослойка неиммунизированных детей", что повышает риск массового инфицирования.
Также влияние имеют и внешние факторы. Сейчас в приграничных странах, таких как Румыния, Венгрия и Молдова, также наблюдается рост количества случаев. Как следствие, больше всего больных фиксируют в Одесской и Черновицкой областях, которые граничат с этими государствами.
Какие симптомы кори и осложнения?
Корь часто начинается как обычное ОРВИ. У инфицированного появляются лихорадка, ринит, конъюнктивит. Человек уже тогда может быть источником заражения. Но уже через несколько дней у больного появляются характерные белые пятна на щеках и сыпь, распространяющаяся с головы на все тело.
Важно. Корь опасна своими осложнениями, в частности пневмонией, отитом, энцефалитом и поражениями других органов. Тяжесть течения индивидуальна, а потому часто больной нуждается в медицинском наблюдении.
Как защититься от кори
Согласно данным ЦОЗ, прошлого года около 90% украинских детей получили плановую прививку против кори. Однако для формирования коллективного иммунитета этого недостаточно. Поэтому, специалисты призвали взрослых, которые не вакцинировались, сделать прививки, особенно в случаях контакта с больными или поездок в регионы с повышенным риском.
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