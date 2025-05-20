Комбинированные оральные контрацептивы повышают риск тяжелого заболевания

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) – важный препарат для миллионов женщин, который помогает не только предотвратить нежелательную беременность, но и контролировать менструальный цикл. Впрочем, свежие научные данные свидетельствуют: эти лекарства могут быть не такими безопасными, как считалось.

Недавнее исследование, результаты которого представили на престижной конференции Европейской организации по изучению инсульта (ESOC), указывает: употребление КОК может втрое повышать вероятность криптогенного ишемического инсульта – опасного нарушения мозгового кровообращения, сообщает 24 Канал.

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Новое исследование безопасности КОК

Ранее ученые уже замечали связь между гормональными контрацептивами и риском инсульта. Однако на этот раз они уделили особое внимание именно криптогенному инсульту, который, по оценкам экспертов, составляет до 40% всех случаев инсульта у молодых людей и значительно чаще случается среди женщин.

В рамках масштабного международного проекта SECRETO команда под руководством невролога Мине Сезгин из Стамбульского университета проанализировала данные 268 женщин в возрасте от 18 до 49 лет, которые уже перенесли криптогенный инсульт, и сравнила их со сверстниками без инсульта из 14 стран Европы. Оказалось, что в группе с инсультом КОК принимали 66 участниц, в то время как среди здоровых женщин – только 38.

КОК повышают риск инсульта

Даже с учетом возраста, сопутствующих болезней, курения, гипертонии, мигрени с аурой и абдоминального ожирения, риск инсульта у женщин, которые использовали КОК, был в три раза выше. Чаще всего речь шла о препаратах на основе этинилэстрадиола (синтетический аналог эстрогена) в стандартной дозировке 20 мкг. Другие виды эстрогена – эстрадиол гемигидрат и эстрадиол валерат – использовались значительно реже.

По мнению авторов исследования, пока рано делать окончательные выводы о том, насколько различается риск при использовании различных типов эстрогена. Для этого нужны новые масштабные исследования, в частности для изучения биологических и генетических механизмов такой связи.

Пока специалисты рекомендуют врачам с особой осторожностью назначать комбинированные гормональные контрацептивы женщинам с сосудистыми заболеваниями или тем, кто уже имел ишемический инсульт.