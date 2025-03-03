МРТ груди: когда назначают и насколько безопасно

Маммография и ультразвуковое исследование молочных желез являются доступными и информативными методами диагностики, однако в некоторых случаях их возможностей может быть недостаточно. Для уточнения диагноза одним из самых точных исследований считается магнитно-резонансная томография (МРТ).

МРТ молочных желез – это современный диагностический метод, позволяющий детально изучить ткани груди без использования рентгеновского излучения. Основа метода заключается в действии радиоволн и сильного магнитного поля, что позволяет создать четкие многослойные изображения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Radiopaedia.

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Как правило, при проведении МРТ молочных желез необходимо введение контрастного вещества внутривенно. Исключение составляют случаи, когда исследование проводится для диагностики состояния грудных имплантов – в таких ситуациях контрастное вещество не используется.

Когда назначают МРТ молочных желез

МРТ молочных желез может быть рекомендовано в следующих случаях:

Неопределенные результаты других исследований. Когда маммография и ультразвук не дают точной информации, МРТ помогает получить более полную картину.

Определение распространенности опухоли. В случае подтвержденного диагноза рака груди исследование позволяет выявить дополнительные опухолевые очаги в одной или обеих молочных железах.

Оценка эффективности лечения. МРТ позволяет увидеть, насколько успешно организм реагирует на выбранный метод терапии.

Метастазы. Выявление первичного очага опухоли при наличии метастатических образований.

Высокий риск рака груди. Метод применяется как дополнительный скрининг у женщин с генетическими мутациями или наследственной предрасположенностью.

Американское общество по борьбе с раком рекомендует ежегодно проходить МРТ таким категориям женщин:

Наличие мутаций BRCA1/2 или случаев рака груди среди родственников. Риск развития рака груди оценивается выше 20–25% по специальным моделям. Перенесенная радиотерапия области грудной клетки в возрасте 10–30 лет.

Рекомендуется начинать скрининговое обследование в возрасте 30 лет или за пять лет до возраста, в котором рак был диагностирован у родственников.

Противопоказания к МРТ

Несмотря на безопасность и информативность, существуют ситуации, когда проведение МРТ противопоказано:

Металлические предметы в организме. Кардиостимуляторы, искусственные клапаны сердца, металлические импланты или обломки могут нагреваться или искажать изображение.

Имплантированные медицинские устройства. Инсулиновые помпы, встроенные дозаторы препаратов и другие устройства могут выйти из строя под действием магнитного поля.

Беременность. В первом триместре МРТ проводится только при наличии экстренных показаний. На поздних сроках процедура возможна, но строго по рекомендации врача.

Перед обследованием важно сообщить врачу о наличии любого медицинского оборудования или имплантов.

Как проводится процедура

Самым информативным считается проведение МРТ в первую фазу менструального цикла (с 5 по 14 день). У женщин в период менопаузы исследование можно проводить в любой день.

Если исследование проводится с использованием контрастного вещества, пациентке внутривенно вводят препарат на основе гадолиния, что позволяет выявить даже незначительные изменения. Во время процедуры женщина лежит на животе, а молочные железы размещаются в специальные катушки для получения максимально четких снимков. Важно оставаться неподвижной и дышать спокойно, чтобы избежать искажения изображений.

Процедура длится от 30 до 60 минут, после чего врач анализирует полученные данные и предоставляет заключение.

МРТ и грудные импланты

МРТ является "золотым стандартом" для оценки состояния грудных имплантов. В отличие от маммографии и ультразвука, этот метод позволяет выявить малейшие повреждения, разрывы имплантов или изменения в тканях вокруг них. При этом контрастное вещество не используется, а процедура не влияет на целостность имплантов.

Когда рекомендуется МРТ грудных имплантов