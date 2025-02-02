Как картофель влияет на здоровье сердца

Из предыдущих научных исследований известно, что добавление картофеля в рацион может повышать риск развития сахарного диабета. Однако информации о возможной связи между потреблением картофеля и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также повышенным артериальным давлением, недостаточно, и часто она оказывается противоречивой.

Чтобы разобраться в этой теме, группа медиков из Гарвардского университета и нескольких других американских учебных заведений и клиник провела метаанализ. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Nutrients, передает 24 Канал.

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Новое исследование картофеля

Ученые проанализировали информацию из семи проспективных когортных исследований, в которых участвовало более 110 тысяч человек. В рамках этих исследований наблюдали за рационом участников, включая различные способы приготовления картофеля, а также регистрацией случаев сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.

Количество потребленного картофеля (печеного, вареного, жареного и в виде пюре) оценивали с помощью опросников, которые учитывали порции и частоту потребления. Также собирали информацию о возрасте, пол, этническую принадлежность, индекс массы тела, образ жизни и общее питание участников.

Картофель не влияет на здоровье сердца

В результате не было выявлено значимой связи между общим потреблением картофеля и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, даже с учетом различных факторов.

Что касается употребления вареного, печеного картофеля или пюре, то они не были связаны с гипертонией. Однако для жареного картофеля была обнаружена связь: у тех, кто ел его раз в неделю, риск повышения артериального давления был на 10% выше по сравнению с теми, кто не употреблял жареный картофель.