Как изменится ваше здоровье, если вы будете есть фасоль регулярно

Фасоль не просто бюджетный и сытный продукт, но и настоящий кладезь полезных веществ для здоровья. В ее составе клетчатка, растительный белок, витамины и минералы, необходимые для нормального функционирования организма.

Благодаря этому фасоль становится отличным выбором для поддержания жизненных сил, прекрасно подходит для рациона активных людей, вегетарианцев и всех, кто заботится о своем здоровье, пишет 24 Канал со ссылкой на Verywellhealth.

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11 доказанных полезных свойств фасоли

1. Снижает холестерин

Растворимая клетчатка, которой богата фасоль, связывает и выводит "плохой" холестерин из организма. Это помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Натуральный источник железа

Железо, содержащееся в фасоли, способствует здоровью нервной системы, участвует в росте и восстановлении клеток, а также в синтезе гормонов. Для максимального усвоения железа сочетайте фасоль с продуктами, богатыми витамином С, например, с болгарским перцем или томатами.

3. Нормализует давление

Благодаря высокому содержанию калия и минимальному количеству натрия, фасоль способствует расслаблению сосудов и выведению лишней соли, что помогает стабилизировать артериальное давление.

4. Богата фолиевой кислотой

Фасоль – ценный источник витамина B9, который особенно важен для беременных женщин: он снижает риск врожденных дефектов у плода и поддерживает процессы клеточного обновления в организме.

5. Снижает риск развития диабета 2 типа

Магний, присутствует в фасоли, улучшает чувствительность клеток к инсулину и помогает контролировать уровень сахара в крови, снижая вероятность возникновения диабета.

6. Укрепляет иммунитет

Цинк и полифенолы в фасоли обладают выраженным противовоспалительным действием и поддерживают защитные силы организма.

7. Поддерживает здоровую микрофлору кишечника

Резистентный крахмал, входящий в состав фасоли, работает как природный пребиотик, способствуя росту полезных бактерий и улучшая пищеварение.

8. Регулирует работу кишечника

Высокое содержание клетчатки помогает наладить стул и предотвратить запоры. Новичкам рекомендуется вводить фасоль в рацион постепенно, чтобы избежать дискомфорта.

9. Дает длительное ощущение сытости

Сочетание белка и клетчатки замедляет переваривание пищи, благодаря чему чувство голода не появляется длительное время. Это помогает контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес.

10. Стабилизирует уровень сахара

Фасоль предотвращает резкие скачки глюкозы в крови, что особенно важно для людей с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом.

11. Идеальный белок для вегетарианцев

Это отличный вариант для тех, кто не ест мяса: фасоль обеспечивает организм легкоусвояемым растительным белком, необходимым для мышц, кожи и иммунной системы.

Как правильно включить фасоль в рацион

Для лучшего усвоения железа сочетайте фасоль с овощами, богатыми витамином C. Начинайте с небольших порций, если раньше употребляли мало клетчатки, чтобы избежать дискомфорта. Перед приготовлением фасоль лучше замачивать – это снижает вероятность газообразования и делает ее более нежной на вкус.

Фасоль – простое и универсальное блюдо, которое способно не только разнообразить ваш рацион, но и принести реальную пользу здоровью!