Эпигеном, стресс и сон: как организм может замедлить старение

Ученые уже разрабатывают препараты, которые способны продлить жизнь до 200 лет. Но замедлить старение можно уже сейчас без таблеток, а благодаря клеточным процессам, сну по определенным правилам и контролируемому стрессу.

Благодаря ведущим ученым долголетие постепенно становится реальностью, а речь идет в этом случае о достижении 200 лет, а не 80 лет, как сейчас. Так, людей в возрасте в среднем 50 лет в текущем году на планете насчитывалось примерно 700 миллионов. Но по прогнозам, научный прогресс повысит это количество до 2 миллиардов в 2050 году, об этом 24 Каналу рассказала врач и ученый Наталья Бобок.

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Наталья Бобок "Последние 20 лет ученые очень тщательно изучают процессы, которые запускают процессы старения, почему мы стареем. Более того, уже разрабатываются препараты, которые способны повысить возраст человека до 200 лет. Однако их внедрение требует очень длительных исследований, которые, собственно, и ведутся."

Эпигенетика и "клетки-нарушители": почему мы стареем

Все процессы в нашем организме определяются на молекулярном уровне – за функцию клеток отвечают эпигеном и дифференциация. Дифференциация – процесс образования специализированных клеток, то есть приобретение ими определенных функций. А "главный координатор" дифференциации – эпигеном.

Это совокупность механизмов, которая определяет, какие гены "включены", а какие "выключены. Это гарантирует, что клетка кожи, например, продолжает функционировать как клетка кожи. Но, с возрастом эпиген теряет некоторые свои механизмы, что влияет на развитие возрастных заболеваний. Хороший пример – клетки мозга и болезнь Альцгеймера, которой болеют в основном пожилые люди.

То есть, если удастся вернуть клеткам их первоначальную функцию и эпигеном не будет терять информацию, процесс старения можно будет приостановить. Более того, ученые исследовали, что более стабильный эпигеном наблюдается у тех живых существ, которые вынуждены в жизнедеятельности чаще использовать защитные функции организма.

То есть, в неблагоприятных средах. А в случае человека, речь идет именно об умеренном, контролируемом стрессе, который в итоге будет давать его организму меньше шансов изнашиваться.

Какие виды стресса будут способствовать долголетию

Однако, будет работать исключительно не хронический, а краткосрочный контролируемый стресс. Он заставит организм активировать жизненные функции, защитные, ведь он будет считать, что наступили трудные времена и включится. Это могут быть, например:

посещение бани или сауны;

закаливание организма;

периодическое ограничение потребления белков (за исключением группы риска);

разгрузочные дни (то есть, очень краткосрочное голодание с достаточным количеством воды);

употребление меньшего количества пищи, то есть уменьшение порций;

и, конечно, спорт.

Наталья Бобок "Почему именно спорт – логичный вопрос, учитывая то, что его сейчас советуют как решение от всех проблем. Объясню – физическая активность, выше чем у современных людей, повышает сердечные ритмы и организм будет воспринимать это, как будто с вами кто-то гонится. То есть, это краткосрочный, но абсолютно естественный стресс."

В то же время она подчеркнула важное правило, без которого запрещается "назначать" себе даже краткосрочный стресс. Речь идет о предварительной консультации с вашим врачом, или даже чекап организма.

Это объясняется наличием хронических болезней или особенностей здоровья, которые нужно обязательно учесть при выборе того или иного стресса. Например, при ишемической и гипертонической болезни, и даже при повышении температуры тела противопоказаны бани и сауны. Для каждого вида стресса свой такой список. Его игнорирование может привести не к долголетию, а наоборот.

Здоровый сон

Впрочем, в моменты, когда организм не задействует защитные механизмы, то есть находится в условном покое, обязательным для долголетия является качественный сон по определенным правилам. Это: