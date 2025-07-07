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Здоровье 24 Здоровая жизнь Напряжение в шее и плечах: что поможет снять боль и напряжение мышц
7 июля, 18:42
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Напряжение в шее и плечах: что поможет снять боль и напряжение мышц

Анастасия Лукашевская

Когда человека беспокоит стресс или тревога, его мышцы автоматически напрягаются – это бессознательная реакция организма, которую часто описывают как "бей или беги". Даже без реальной угрозы, мышцы плеч и шеи могут оставаться в напряжении.

Напряжение в плечах – реакция на стресс: как снять боль

Если стресс становится постоянным, или повторяется слишком часто, мышечное напряжение не проходит, даже после завершения стрессовой ситуации. Такая длительная стресс-реакция в мышцах может стать причиной мигрени, симптомов напряжения в голове или плечах, передает 24 Канал со ссылкой на healthline.

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Упражнения для ежедневной практики, которые помогают расслабить шею и плечи:

  • Растяжение шеи

Станьте прямо, одну руку положите на голову, осторожно наклоняйте ее к плечу, вытягивая противоположную сторону шеи. Удерживайте позу 20 – 30 секунд, повторите 2 – 3 раза с каждой стороны.

  • Освобождение шеи

С наклоном головы к груди и поворотом вправо/влево задерживайтесь по 30 секунд, выполните 3 – 5 повторов каждой стороной.

  • Детская поза

Опуститесь на колени, сядьте на пятки, руки вытяните вперед и вытяните спину. Задержитесь в позе 60 – 90 секунд, сосредоточив внимание на дыхании.

  • Кот-корова

Переходите между изгибом и прогибом спины, синхронизируя движения с вдохом и выдохом, чтобы растянуть шею, плечи и спину.

  • "Заправьте нитку в иглу"

Станьте на четвереньки и проведите одну руку под туловищем, обернитесь в сторону, задержитесь на 20 – 30 секунд. Это упражнение помогает разгрузить плечи и спину.

Как выполнять упражнение "нить в иглу" / Фото Getty Images

Другие способы снизить напряжение

Кроме упражнений, попробуйте:

  • Теплые компрессы или теплую ванну, чтобы расслабить мышцы;
  • Самомассаж шеи/плеч по несколько минут каждый час;
  • Организуйте рабочее место: компьютер должен быть на уровне глаз, держите правильное положение тела;
  • Выполнять физические упражнения регулярно, остерегаться растяжений и купить удобную подушку для сна;
  • Массаж, foam rolling;
  • Обезболивающие или НПВС (если боль сильная).

Важно! Если боли не проходят или усиливаются, стоит обратиться к врачу для определения причины и назначения комплексного лечения. Тревожность – не только психологический, но и физический процесс. Чтобы снять мышечное напряжение, попробуйте прогулки, йогу, медитации и осознанность.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.