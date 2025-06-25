Ученые нашли новый эффект от приема парацетамола
- Последнее исследование израильских ученых выявило, что парацетамол действует на боль, блокируя натриевые каналы в периферических нейронах, что предотвращает передачу болевых сигналов в мозг.
- Это открытие может привести к созданию новых, более точных и безопасных обезболивающих средств, имитирующих действие метаболита AM404.
- Исследование из Еврейского университета в Иерусалиме показывает, что парацетамол имеет периферический эффект, работая за пределами центральной нервной системы.
- Результаты могут помочь в создании новых методов лечения боли, которые снижают риски побочных эффектов.
Последнее исследование израильских ученых в корне меняет наше представление о механизме действия парацетамола (ацетаминофена) – одного из самых популярных в мире обезболивающих.
Как оказалось, этот препарат может останавливать боль еще до того, как сигнал достигнет мозга, воздействуя непосредственно на нервные окончания, пишет 24 Канал со ссылкой на Sciencedaily.
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Как обезболивает парацетамол
До сих пор большинство исследований утверждали, что парацетамол устраняет боль, влияя исключительно на центральную нервную систему – то есть, на головной и спинной мозг. Однако новые результаты показывают: действие препарата на этом не ограничивается.
Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме доказали, что парацетамол имеет еще и периферический эффект, то есть работает за пределами ЦНС.
Главную роль в этом процессе играет метаболит AM404, который образуется в организме человека после приема парацетамола. Именно этот метаболит, как выяснили ученые, блокирует натриевые каналы в периферических нейронах – "датчиках" боли. Благодаря этому болевые сигналы просто не доходят до мозга, и человек не чувствует боли.
Интересно, что AM404 синтезируется именно в тех нервных окончаниях, которые отвечают за появление болевого ощущения. Блокируя специфические натриевые каналы, он фактически перекрывает путь для передачи боли еще в самом начале – до того, как сигнал попадет в центральную нервную систему.
Почему это важно
Это открытие может совершить революцию в создании новых обезболивающих средств – более точных и безопасных. Исследователи убеждены: разработка препаратов, имитирующих действие AM404, позволит эффективнее бороться с болью, уменьшая при этом риски побочных эффектов.
Наши результаты полностью переворачивают классическое представление о действии парацетамола. В будущем это может помочь создать новые, более целенаправленные и безопасные методы лечения боли,
– подчеркивают авторы исследования.
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