Сексолог или психолог, уролог или сексопатолог – какой врач поможет наладить интимную жизнь

Снижение полового влечения, нарушение эрекции, преждевременная эякуляция и синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи у мужчин, фригидность, отсутствие либидо или оргазма и вагинизм у женщин – это проблемы, о которых не принято говорить вслух.

Кому довериться и кто действительно может помочь преодолеть такую деликатную проблему? 24 Каналу рассказал Олег Банира, врач-сексопатолог, ведущий уролог Медицинского центра Св. Параскевы, специалист с тридцатилетним опытом в сфере урологии, который помогает искать ответы на самые интимные вопросы пациентов.

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Олег Банира "Чтобы правильно выбрать специалиста, прежде всего нужно понимать разницу в специализации врачей, помня главное: специалист, который планирует терапевтически улучшать качество интимной жизни пациента, должен иметь высшее медицинское образование."

Например, сексолог не занимается лечением, это специалист с высшим образованием (не обязательно медицинским), который ориентируется в вопросах норм и особенностей сексуального поведения, форм и видов отношений, сексуальной культуры, гигиены и поведения.

Сексолог исследует и помогает решить вопросы сексуального поведения у здоровых людей. Если у вас есть общие вопросы относительно секса и отношений, позитивного отношения к сексуальности, трудности в общении или поиска партнера/партнерши – стоит обратиться к сексологу.

Если же возникают расстройства в функциях организма, которые мешают вести полноценную половую жизнь и получать от нее удовольствие, следует обращаться к врачу-сексопатологу.

Что лечит уролог, гинеколог, дерматовенеролог, эндокринолог

Благодаря клиническому опыту и специфике пациентов, именно урологи, гинекологи, дерматовенерологи и эндокринологи имеют преимущество в подходах к решению сексопатологических проблем. Причинами ухудшения сексуальной жизни могут быть: воспаление простаты или эректильные дисфункции у мужчин, аднекситы, кольпиты у женщин, воспалительные, инфекционные или онкологические заболевания. Органические расстройства, боль или воспаление, влияющие на функцию половых органов, может вылечить только узкопрофильный специалист.

В части случаях именно устранение этих проблем является основой для возвращения сексуальной жизни в норму. Однако здесь есть нюансы: например, гинеколог с дополнительной специализацией сексопатолога не сможет провести урологическое обследование мужчин.

Олег Банира "Зато сексопатолог, который имеет также специализацию уролога, может обследовать как мужчин, так и женщин. Психологи и сексологи не имеют таких компетенций, а для психиатра недостаточно только психиатрического образования – нужна дополнительная специализация по сексопатологии для работы с сексуальными расстройствами."

После полного обследования и подтверждения или исключения заболевания, уролог, гинеколог, венеролог или эндокринолог могут назначить лечение, предоставить рекомендации для улучшения самочувствия или направить пациента к сексопатологу.

Что лечит сексопатолог

Если узкопрофильный врач не находит органических изменений, но пациент жалуется на сексуальные дисфункции – проблемы с эрекцией, половым возбуждением, преждевременной эякуляцией у мужчин, сниженным либидо у мужчин и женщин, болью во время полового акта, нарушением оргазма, синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи, психологическими трудностями в сфере секса, неудовлетворенностью качеством интимной жизни – следует обратиться к врачу-сексопатологу (в мире эту специализацию часто называют "клинической сексологией").

В таких случаях проблема может быть смешанной – сочетать органические и психологические факторы. Помощь нужно искать именно у сексопатолога. Этот специалист сочетает знания сексолога, психотерапевта, психолога, а также клинический опыт гинеколога, уролога, эндокринолога, венеролога или психиатра.

Олег Банира "Кроме этого, сексопатолог предоставляет не только медицинскую, но и психологическую помощь. Кабинет такого специалиста не похож на обычный врачебный, однако именно здесь вы получите разностороннюю профессиональную поддержку в условиях анонимности и конфиденциальности."

Для пациента особенно удобно, когда уролог или гинеколог имеет дополнительную специализацию сексопатолога: все необходимые осмотры, анализы и обследования проводятся в одном медицинском учреждении и у одного специалиста.