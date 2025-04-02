Йога и похудение: помогут ли регулярные занятия избавиться от лишнего веса
- Йога способствует похудению через укрепление мышц и повышение метаболизма, а также снижает стресс и улучшает осознанность в питании.
- Для эффективного похудения рекомендуется заниматься интенсивными стилями йоги, такими как Виньяса, 3-5 раз в неделю по часу.
Йога обычно ассоциируется с гибкостью и релаксацией, но может ли она быть эффективной для похудения – вопрос. Регулярные занятия могут положительно влиять на вес, и стоит знать больше о том, насколько они действенны в борьбе с лишними килограммами.
Как йога влияет на вес
Фитнес-тренер Элиза Джоан объясняет, что любая физическая активность способствует контролю веса, и йога не является исключением. Она помогает укрепить мышцы, что временно повышает метаболизм в состоянии покоя и способствует большему сжиганию калорий. Подробнее передает 24 Канал.
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Йога имеет много других преимуществ:
- снижает уровень стресса;
- улучшает сон;
- повышает осознанность в питании.
Заметьте. Согласно исследованию 2018 года, люди, которые регулярно занимаются йогой, реже переедают, лучше контролируют эмоциональное питание и становятся более физически активными.
Сколько нужно заниматься йогой, чтобы похудеть
Если йога является единственным видом тренировок, то для похудения стоит заниматься более интенсивными стилями, такими как Виньяса, 3-5 раз в неделю по часу. Они помогают улучшить сердечно-сосудистое здоровье и способствуют потере веса в сочетании со сбалансированным питанием.
Даже одно занятие в неделю будет полезным для общего самочувствия.
Упражнения, которые помогут укрепить мышцы
Некоторые позы способствуют наращиванию силы и мышечной массы. Если нет времени на полноценную тренировку, стоит выполнять хотя бы несколько ключевых упражнений.
Поза лодки
- Садитесь прямо, выпрямив ноги. Наклонитесь немного назад, задействуя мышцы пресса.
- Согните колени и поднимите ноги под углом 45º, держа голени параллельно полу.
- Начинайте с 15 секунд, постепенно доводя время до минуты.
Поза воина
- Расставьте ноги широко, вытяните руки в стороны.
- Сделайте шаг правой ногой вперед, согнув колено до уровня бедра.
- Держите позу 5 – 10 глубоких вдохов.
Поза стула
- Встаньте ровно, поднимите руки над головой.
- Согните колени, опускаясь, будто садитесь на стул.
- Удерживайте позу 30-60 секунд.
Можно ли похудеть, занимаясь только йогойЙога помогает уменьшить стресс, улучшить метаболизм и поддерживать физическую активность, что способствует похудению. Однако для быстрых результатов ее следует сочетать с другими видами спорта и сбалансированным питанием.
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