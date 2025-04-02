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Здоровье 24 Здоровая жизнь Йога и похудение: помогут ли регулярные занятия избавиться от лишнего веса
2 апреля, 11:09
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Йога и похудение: помогут ли регулярные занятия избавиться от лишнего веса

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Йога способствует похудению через укрепление мышц и повышение метаболизма, а также снижает стресс и улучшает осознанность в питании.
  • Для эффективного похудения рекомендуется заниматься интенсивными стилями йоги, такими как Виньяса, 3-5 раз в неделю по часу.

Йога обычно ассоциируется с гибкостью и релаксацией, но может ли она быть эффективной для похудения – вопрос. Регулярные занятия могут положительно влиять на вес, и стоит знать больше о том, насколько они действенны в борьбе с лишними килограммами.

Как йога влияет на вес

Фитнес-тренер Элиза Джоан объясняет, что любая физическая активность способствует контролю веса, и йога не является исключением. Она помогает укрепить мышцы, что временно повышает метаболизм в состоянии покоя и способствует большему сжиганию калорий. Подробнее передает 24 Канал.

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Йога имеет много других преимуществ:

  • снижает уровень стресса;
  • улучшает сон;
  • повышает осознанность в питании.

Заметьте. Согласно исследованию 2018 года, люди, которые регулярно занимаются йогой, реже переедают, лучше контролируют эмоциональное питание и становятся более физически активными.

Сколько нужно заниматься йогой, чтобы похудеть

Если йога является единственным видом тренировок, то для похудения стоит заниматься более интенсивными стилями, такими как Виньяса, 3-5 раз в неделю по часу. Они помогают улучшить сердечно-сосудистое здоровье и способствуют потере веса в сочетании со сбалансированным питанием.

Даже одно занятие в неделю будет полезным для общего самочувствия.

Упражнения, которые помогут укрепить мышцы

Некоторые позы способствуют наращиванию силы и мышечной массы. Если нет времени на полноценную тренировку, стоит выполнять хотя бы несколько ключевых упражнений.

Поза лодки

  • Садитесь прямо, выпрямив ноги. Наклонитесь немного назад, задействуя мышцы пресса.
  • Согните колени и поднимите ноги под углом 45º, держа голени параллельно полу.
  • Начинайте с 15 секунд, постепенно доводя время до минуты.

Поза воина

  • Расставьте ноги широко, вытяните руки в стороны.
  • Сделайте шаг правой ногой вперед, согнув колено до уровня бедра.
  • Держите позу 5 – 10 глубоких вдохов.

Поза стула

  • Встаньте ровно, поднимите руки над головой.
  • Согните колени, опускаясь, будто садитесь на стул.
  • Удерживайте позу 30-60 секунд.

Можно ли похудеть, занимаясь только йогой

Йога помогает уменьшить стресс, улучшить метаболизм и поддерживать физическую активность, что способствует похудению. Однако для быстрых результатов ее следует сочетать с другими видами спорта и сбалансированным питанием.

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