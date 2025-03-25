Популярный напиток может вызвать остановку сердца

Сердечный приступ может случиться в любой момент, и, как правило, не всегда есть возможность быстро получить медицинскую помощь. Но есть вещи, которых можно избежать, чтобы снизить риск. Одним из таких факторов являются энергетические напитки.

Как сообщает издание Express, энергетики могут быть очень опасными для здоровья сердца, и их чрезмерное потребление может вызвать внезапную остановку сердца, даже у здоровых людей, информирует 24 Канал.

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Как энергетики влияют на сердце

Основная проблема энергетических напитков заключается в высокой концентрации кофеина, который может быть скрыт под другими названиями, такими как гуарана.

Справочно. Гуарана содержит вдвое больше кофеина, чем кофейные зерна, и часто является составной частью энергетических напитков.

Хотя кофеин считается безопасным в умеренных дозах, большие количества могут вызвать серьезные побочные эффекты. В сочетании с другими веществами, такими как таурин и женьшень, эффект гуараны может быть непредсказуемым, а ее влияние на организм – опасным.

Риск сердечных заболеваний у молодых людей

Исследования показывают, что внезапные остановки сердца часто случаются у молодых людей после употребления энергетических напитков, особенно когда их смешивают с алкоголем.

Такая комбинация может вызвать тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, что могут привести к аритмии – нарушению нормального ритма сердечных сокращений. В худших случаях аритмия может вызвать хаотичные и слишком быстрые электрические сигналы в сердце, что грозит серьезными последствиями, в том числе смертью.

Ученые отмечают, что сердце может не восстановить нормальный ритм в течение нескольких минут, что делает ситуацию критической для здоровья.