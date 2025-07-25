Все значительно хуже, чем считалось: насколько эффективными были вакцины против COVID-19

Современные вакцины против коронавируса спасли значительно меньше жизней, чем считалось ранее. К такому выводу пришла международная группа ученых после масштабного анализа.

Исследователи критически оценили политику жесткой вакцинации, которую внедряли во многих странах. По их мнению, она не всегда была оправданной и могла нести риски для отдельных групп населения, пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Также на тему Исследование на миллионах детей еще раз опровергло ложь, которую распространяют антивакцинаторы

Год назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала удивительные цифры: якобы вакцины спасли 14,4 миллиона человек за первый год кампании иммунизации. Некоторые оценки озвучивали даже 20 миллионов спасенных жизней.

Новое исследование эффективности вакцинации

Новое математическое моделирование, которое провели ученые из Стэнфордского университета и итальянские исследователи, существенно уменьшило эту цифру – примерно до 2,5 миллиона жизней за весь период пандемии. Причем почти 90% тех, кому помогла вакцина, – люди старше 60 лет. Среди молодежи этот эффект был минимальным: вакцины спасли лишь 299 человек в возрасте до 20 лет и 1,8 тысячи – в группе от 20 до 30.

По подсчетам ученых, чтобы сохранить одну жизнь, надо было вакцинировать в среднем 5400 человек, а для младших – аж 100 тысяч.

Приверженность к максимально широкой вакцинации и жесткие требования не всегда были оправданы. Наши выводы должны стать уроком для будущих кампаний иммунизации,

– отмечает профессор Стэнфордского университета и главный автор работы Джон Иоаннидис.

Оправдан ли риск?

С 2021 года в мире ввели более 13 миллиардов доз вакцин от COVID-19. Несмотря на это, растут опасения относительно побочных эффектов у молодых людей и тех, у кого риск тяжелого течения болезни был незначительный. В Великобритании более 17,5 тысяч человек подали заявления на компенсацию за возможные осложнения после прививки.

А прошлым летом производители официально добавили предупреждение о риске миокардита и перикардита в инструкции мРНК-вакцин.

Как проводили исследование

Авторы работы привлекли глобальные демографические данные, статистику эффективности вакцин и смертности от COVID-19, а также учли такой важный фактор, как быстрое снижение иммунной защиты после прививки. Они убеждены, что предыдущие исследования переоценивали и смертность, и пользу от вакцинации, и не принимали во внимание, что многие на время прививки уже переболели COVID.

В общем исследователи подсчитали, что благодаря вакцинам человечество выиграло 14,8 миллиона лет жизни. Для сравнения: это примерно один спасенный год на каждые 900 доз.

Выводы для будущего

Наибольшую выгоду получили пожилые люди: почти 70% спасенных – это пациенты за 70, еще 20% – из возрастной группы 60 – 70 лет. Для молодежи польза от прививки была минимальной: в возрасте до 20 лет – лишь 0,01% спасения жизни, в группе 20 – 30 лет – 0,07%.