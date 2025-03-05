В этот день самый высокий риск осложнений: когда опаснее всего делать операции

Медицинская статистика свидетельствует, что операции, проведенные в пятницу или на выходных, могут иметь более высокий риск негативных последствий, чем те, что выполняются в обычные будни. Результаты нового исследования подтвердили существование этого явления, известного как "эффект выходного дня".

Группа канадских и американских исследователей провела масштабное исследование, в рамках которого были проанализированы данные почти полмиллиона хирургических вмешательств, сообщает 24 Канал со ссылкой на JAMA Network Open.

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Новое исследование хирургических вмешательств

Ученые сравнили показатели смертности, частоту повторных госпитализаций и послеоперационных осложнений в течение месяца, 90 дней и года после операции у пациентов, прооперированных либо перед выходными, либо в начале рабочей недели. В выборку вошли данные более 430 тысяч пациентов, которым в период с 2007 до 2019 года выполнили 25 наиболее распространенных видов хирургических вмешательств в больницах канадской провинции Онтарио.

По словам авторов исследования, их анализ стал одним из самых глубоких в этой области. Они учли такие факторы, как возраст пациентов, тип операции, опыт хирургов и характер вмешательства – плановый или экстренный.

Самый опасный день

Среди ключевых выводов указано, что пациенты, которые перенесли операции в пятницу, на 5% чаще сталкивались с риском смерти, осложнений и повторных госпитализаций по сравнению с теми, кто был прооперирован в начале недели. Эта тенденция четко проявлялась в ортопедических и урологических операциях, а также в плановых вмешательствах.

Детальный анализ смертности показал, что вероятность смерти в течение 30 дней после операции была на 9% выше у пациентов, прооперированных в пятницу, а через три месяца и год этот риск возрастал до 10% и 12% соответственно.

Причины

Учитывая то, что исследование охватывало данные из разных больниц, а ранее подобные результаты были получены в других странах, ученые пришли к выводу, что "эффект выходного дня" имеет глобальный характер. Основной причиной этого явления авторы назвали сокращение количества медицинского персонала в выходные дни.

Пациенты, прооперированные в пятницу, часто остаются в больнице на субботу и воскресенье, когда количество врачей и медсестер ограничено, а доступ к старшим специалистам затруднен. Кроме того, указано, что пятничные операции чаще выполняют менее опытные хирурги, средний опыт которых составляет 14 лет против 17 лет у их коллег, работающих с понедельника.

Исследователи предлагают увеличить количество персонала, который работает в выходные, а также улучшить доступ к консультациям старших врачей, чтобы уменьшить эффект выходного дня. Интересно, что ранее эта же группа ученых изучала, влияет ли пятница 13-го на результаты операций. Анализ не выявил статистически значимых различий в результатах, что опровергло популярные суеверия.