Могут ли яйца защитить от деменции
- Регулярное употребление хотя бы одного яйца в неделю может снизить риск развития болезни Альцгеймера почти на 47%.
- Исследования показали, что употребление яиц связано с более низким уровнем токсичных белков в мозге, ассоциирующихся с болезнью Альцгеймера.
Регулярное употребление яиц может иметь значительное влияние на здоровье мозга. В частности, потребление хотя бы одного яйца в неделю снижает риск развития болезни Альцгеймера почти на 47% по сравнению с теми, кто ест яйца реже чем раз в месяц.
Это подтвердило новое исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, информирует 24 Канал.
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Как проводили исследование?
В течение почти 7 лет ученые наблюдали за 1024 пожилыми людьми (средний возраст – 81 год). За это время более 25% участников заболели деменцией. Но среди тех, кто регулярно включал яйца в рацион, уровень заболеваемости был существенно ниже.
Результаты также подтвердили результаты посмертного анализа мозга 578 человек: у тех, кто употреблял яйца чаще, было обнаружено меньше токсичных белков, которые связывают с болезнью Альцгеймера.
Почему яйца полезны для мозга?
Вероятное нейропротекторное действие яиц связывают с содержанием холина и омега-3 жирных кислот. Эти соединения поддерживают функции мозга, участвуют в работе клеточных мембран и способствуют сохранению памяти. Ранее уже фиксировали связь между дефицитом холина и повышенным риском когнитивных нарушений.
Впрочем, ученые предостерегли, что исследование имеет ограничения. В нем участвовали только пожилые люди, а пищевые данные собирались с помощью опросников. Поэтому, результаты требуют дальнейшего подтверждения.
Несмотря на это, эксперты считают яйца доступным и полезным элементом рациона, способным поддержать когнитивное здоровье в пожилом возрасте. В то же время они отмечают, что важно не только есть яйца, но и придерживаться сбалансированного питания в целом.
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