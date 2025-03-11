Удалось впервые создать действенный протез пениса

Пенис – сложный орган, включающий разветвленную систему кровеносных сосудов. Эрекция происходит, когда кровь наполняет артерии пениса, попадая в специализированные ткани – пещеристые и губчатые тела. Воспроизведение таких структур в лабораторных условиях является чрезвычайно сложной задачей, однако ученым удалось достичь значительного прогресса.

Специалисты создали трехмерную модель головки пениса и губчатого тела, после чего напечатали гибкий гелевый каркас, который имитирует структуру губчатого тела. Этот каркас успешно выдерживал напряжение, возникающее во время эрекции, и обеспечивал циркуляцию крови, аналогичную процессам в живом органе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Рабочий протез пениса

Для проверки эффективности разработанных имплантатов их пересадили кроликам и свиньям с поврежденными тканями пениса. В некоторых случаях каркасы засевали эндотелиальными клетками – клетками, выстилающими внутреннюю поверхность сосудов. Такие модификации способствовали ускоренной регенерации тканей.

Использование имплантатов значительно улучшило эректильную функцию у животных. Особенно эффективными оказались имплантаты, которые содержали эндотелиальные клетки, поскольку они обеспечивали более активный процесс регенерации тканей и более быстрое восстановление эректильной функции.

Через две недели после процедуры животные полностью восстановили способность к половому акту. В группах, где применяли имплантаты с клетками сосудов, процесс размножения имел 100% эффективность.

Перспективы 3D-печати органов

Хотя пока исследования ограничиваются экспериментами на животных, технология имеет потенциал помочь людям, которые потеряли функциональность пениса вернуть мужское здоровье. Кроме того, ее можно применять для создания заменителей других органов с развитой сосудистой системой, таких как сердце или печень.

"Полученные результаты подтверждают возможность создания функциональных органов с плотной сетью кровеносных сосудов, которые могут быть напечатаны на 3D-принтере и использованы для трансплантации", – отметили авторы исследования.