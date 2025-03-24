Львовские хирурги удалили огромную опухоль, которая мешала мужчине есть

Во Львове медики провели уникальную операцию 51-летнему мужчине, который не мог принимать пищу из-за большой опухоли. 10-сантиметровая фибролипома забрюшинного пространства сжимала его пищевод, что делало невозможным нормальное питание.

Опухоль долгое время не беспокоила мужчину

Опухоль долгое время росла бессимптомно, и 2 недели назад пациент начал чувствовать сильную боль за грудиной, а пища перестала проходить через пищевод. Детали спасения мужчины рассказали в Первом медицинском объединении Львова, информирует 24 Канал.

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Состояние резко ухудшилось – мужчина потерял сознание и имел критически низкое давление. Его срочно доставили в больницу Святого Пантелеймона.

Нетипичная опухоль

Диагностика показала, что фибролипома не только сжимала пищевод, но и сместила аорту на 6 сасниметров и давила на полую вену. Такое расположение удивило даже опытных хирургов.

Опухоль сжимала страфохид / Фото Первого медобъединения Львова

"За 40 лет практики я видел немало опухолей, но такая локализация – настоящая редкость", – отметил ведущий хирург Юрий Шаваров.

Мужчину успешно прооперировали / Фото Первого медобъединения Львова

Заметьте. Из-за расположения новообразования операция была крайне сложной. Опухоль находилась позади магистральных сосудов, и любое повреждение могло привести к смертельному кровотечению. Поэтому к вмешательству привлекли сосудистого хирурга.

"Если задеть хотя бы один из сосудов, пациент умрет от кровопотери. Чтобы этого избежать, к операции привлекли сосудистого хирурга", – рассказали врачи.

Хирурги сами были удивлены нетипичным расположением опухоли / Фото Первого медобъединения Львова

Мужчина благодарен хирургам за возможность жить / Фото первого медобъединения Львова

Каково состояние мужчины

За 2 часа команде врачей удалось без осложнений удалить опухоль, уже на 4 сутки пациента выписали из больницы.