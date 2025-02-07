Хирург ошибочно удалил мужчине печень вместо селезенки

Американского хирурга Томаса Шахновского обвиняют в том, что он ошибочно удалил печень пациента вместо селезенки, а после этого пытался скрыть свою ошибку.

Заявление в суд подала вдова умершего 70-летнего Уильяма Брайана, Беверли, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Беверли утверждает, что после смерти ее мужа врач пытался скрыть свою ошибку, подделав медицинские документы и свидетельство о смерти вместе с главным врачом. Инцидент произошел летом 2024 года в больнице Вознесения Святого Сердца на Изумрудном побережье штата Флорида.

Уильям – погибший пациент и его жена Беверли / Фото washingtonpost

Что известно о вопиющем случае

Уильям Брайан обратился в больницу из-за болей в плече, которые быстро распространялись на левую часть тела. МРТ выявило проблему с селезенкой, и хирург Томас Шахновский предложил удалить орган. Уильям и его жена сначала планировали провести операцию в другой больнице в родном штате Алабама, но врач предостерег их, что мужчина может умереть от кровотечения во время переезда. После 2 дней давления со стороны медперсонала, Брайаны согласились на операцию.

21 августа 2024 года, во время проведения лапароскопической спленэктомии (удаление селезенки), Шахновский ошибочно удалил печень пациента, в результате чего тот умер от значительной кровопотери. Хирург обозначил орган как "селезенка", но патологоанатом установил, что это была печень - орган, который значительно больше селезенки и располагается в другой части брюшной полости.

Это не первая ошибка врача

Вдова пациента также обвиняет больницу, которая приняла Шахновского на работу, несмотря на его предыдущие ошибки. В 2023 году тот уже ошибочно оперировал не тот орган и должен был выплатить компенсацию в размере 400 тысяч долларов. Адвокаты утверждают, что медучреждение знало о несоответствии врача квалификационным требованиям.

Сам Шахновский отказался комментировать ситуацию, но следователям заявил, что ошибочно перепутал органы из-за "шока и хаоса ситуации". Департамент здравоохранения Флориды временно приостановил действие его лицензии.