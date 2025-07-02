Как гормональная терапия влияет на риск рака груди

Вопрос гормональной терапии после наступления менопаузы остается одним из самых обсуждаемых в современной медицине. Новое исследование вновь расставило акценты в этой непростой теме, обнаружив противоречивое влияние различных схем гормональной терапии на риск развития рака молочной железы.

С наступлением менопаузы, а это минимум год без менструаций (обычно после 50 лет), в организме женщины резко снижается выработка эстрогенов. Этот дефицит повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза, что, свою очередь, увеличивает риск серьезных переломов и осложнений после них, пишет 24 Канал со ссылкой на Lancet Oncology.

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Споры вокруг гормональной терапии

В конце прошлого века исследования показали, что заместительная гормональная терапия (ЗГТ) на основе искусственных эстрогенов значительно снижает риски инфарктов, инсультов и хрупкости костей. До 1990 года каждая четвертая женщина в постменопаузе в США получала или эстроген-прогестиновую, или чисто эстрогеновую терапию.

Однако в 2002 году ситуация изменилась: ученые обнаружили рост заболеваемости раком груди у женщин, принимавших ЗГТ. А поскольку на рак молочной железы приходится около 30% всех онкозаболеваний у женщин, это стало веским основанием для пересмотра рекомендаций. Применение гормонов резко снизилось – почти в пять раз.

Несмотря на это, многие медики выступили против полного отказа от ЗГТ. По их мнению, риск смерти от болезней сердца у современных женщин часто выше, чем от рака груди, особенно с учетом нынешнего образа жизни. К тому же гормональная терапия может уменьшить вероятность деменции и облегчить такие состояния, как синдром сухости влагалища, который часто вызывает дискомфорт во время интимной жизни после менопаузы.

Продолжаются и споры о влиянии ЗГТ на сердце: одни исследования сообщали о росте риска, другие – о снижении, но только если терапия начиналась вскоре после наступления менопаузы. При более позднем старте действительно наблюдался рост количества сердечно-сосудистых осложнений.

Научные исследования выходят и по сей день, и ни одна из сторон не может назвать баланс пользы и вреда окончательно установленным.

Новые данные о влиянии гормональной терапии

Свежие данные снова дали пищу для размышлений. Оказалось, что женщины, которые принимали препараты с комбинацией эстрогена и прогестина, сталкивались с ростом риска рака груди на 10%, а при длительном приеме (более двух лет) – уже на 18%. Для тех, у кого матка и яичники оставались, прирост риска достигал 15%.

В то же время у женщин, получавших только эстрогены, наблюдалось обратное: вероятность развития рака груди была на 14% ниже. Длительное и раннее начало такой терапии еще больше снижало эти показатели. Однако чисто эстрогеновые препараты назначают преимущественно женщинам после удаления матки – иначе возрастает риск рака эндометрия.

Исследование охватило 460 тысяч женщин: 6% из них получали комбинированную гормональную терапию, 5% – только эстрогеновую. Остальные участницы использовали другие схемы лечения.

Однако результаты нельзя считать полностью универсальными. Средний возраст участниц составил 42 года, хотя менопауза обычно наступает ближе к 51 году (в некоторых странах – даже позже). Поэтому исследование охватило женщин моложе типичного возраста наступления менопаузы, а динамика рака груди после 55 лет осталась вне анализа.

Главный вывод: назначая гормональную терапию, врач должен четко учитывать индивидуальные особенности пациентки. Если матка удалена – эстрогены могут быть полезными и безопасными. В других случаях комбинация с прогестинами требует тщательной оценки потенциальных рисков и пользы.