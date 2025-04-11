Глобальное потепление влияет на продолжительность и интенсивность аллергии на пыльцу

Современная медицина не успевает адаптироваться к стремительным изменениям климата. Глобальное потепление не только топит ледники, но и превращает весну в настоящее испытание для людей, страдающих аллергией.

Согласно исследованию, опубликованным в журнале Laryngoscope, периоды активности пыльцы стали длиннее, а ее концентрация значительно возросла, что привело к заметному увеличению случаев аллергического ринита (сенной лихорадки), передает 24 Канал.

Также на тему Постоянно заложенный нос: причины, и как побороть хронический насморк

Пыльца приносит больше проблем для аллергиков

В рамках анализа 30 научных работ, которые охватывают 23 года, исследователи пришли к таким выводам:

16 исследований подтвердили, что из-за глобального потепления сезоны пыльцы удлинились, а ее количество увеличилось. Например, в США прогнозируется, что к 2100 году выбросы пыльцы могут вырасти на 16 –40%, а сезон ее активности будет длиться примерно на 19 дней дольше.

4 исследования зафиксировали увеличение количества обращений за медицинской помощью из-за аллергии, особенно среди социально незащищенных слоев населения.

2 работы подчеркивают необходимость повышения осведомленности врачей о рисках, связанных с изменением климата.

Как климат влияет на увеличение пыльцы

Повышение температуры и концентрации углекислого газа (CO₂) ускоряет рост растений и продлевает их период цветения. Например, амброзия, которая является одним из главных аллергенов, при повышении температуры на 2 градуса способна производить на 60% больше пыльцы. К тому же CO₂ действует как удобрение, стимулируя рост растений и увеличивая количество выделяемых аллергенов.

Аллергический ринит – это не просто насморк. Он может стать причиной астмы, нарушений сна и снижения работоспособности. Особенно тяжело детям и людям с ослабленным иммунитетом.

Многие врачи уже сталкиваются с последствиями климатических изменений. Если амброзия цветет до ноября, осень перестает быть спасением для аллергиков,

– подчеркнула Алиша Р. Першад, автор исследования.

Каждая лишняя неделя сезона пыльцы увеличивает количество новых пациентов с аллергическими заболеваниями. Изменения климата развиваются быстрее, чем способность системы здравоохранения адаптироваться. Пыльца стала своеобразным символом климатического кризиса.

Без значительного сокращения выбросов углекислого газа и модернизации системы здравоохранения сезон аллергий рискует превратиться в постоянное испытание для миллионов людей.