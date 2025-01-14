Как герпес и травмы головы приводят к деменции: новое открытие ученых

Исследования прошлых лет подчеркивают связь вирусов простого герпеса первого типа (HSV-1) с развитием болезни Альцгеймера. Также известно что травмы головы могут способствовать возникновению этой патологии. Впервые исследователи объединили эти факторы риска.

Используя трехмерную модель, имитирующую ткани человеческого мозга, команда биоинженеров из Университета Тафтса в сотрудничестве со специалистами-нейробиологами из Манчестерского университета продемонстрировала, что сотрясение, вызванное ударами по голове, может "пробуждать" вирусы, находящиеся в "спящем" состоянии в организмах людей, перенесших герпес и ветрянку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Signaling.

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Вирусы и деменция

Реактивация этих вирусов приводит к воспалительным процессам в тканях и вызывает изменения, характерные для болезни Альцгеймера, такие как образование амилоидных бляшек и накопление тау-белка.

Важно отметить, что эксперименты указали на возможные направления для разработки новых методов лечения для людей из группы риска. В лабораторных моделях удалось предотвратить многие патологические процессы, заблокировав цитокин интерлейкин-1, который играет ключевую роль в воспалительных реакциях и функционировании иммунной системы.

Важность открытия

Авторы исследования подчеркивают, что понимание факторов риска деменции и болезни Альцгеймера, а также механизмов их возникновения, необходимо для ранней профилактики и лечения. На фоне увеличения продолжительности жизни населения в мире случаи приобретенной слабоумия становятся все более распространенными.

Прогнозируется, что к середине века их количество превысит 100 миллионов, а к концу века, если ситуация не изменится, может превысить миллиард.

Ученые надеются, что их работа станет основой для разработки новых терапевтических подходов, которые помогут защитить людей от нейродегенерации, особенно тех, кто часто имеет травмы головы, в частности, спортсмены и военные.