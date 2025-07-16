Генетически отборные дети: в США тестируют эмбрионы на шизофрению, рак и IQ, среди клиентов – Маск

В США стартовал новаторский проект Orchid Health, который обещает революционный подход к рождению детей. Компания заверила, что способна сканировать весь геном эмбриона и выявлять склонность к более 1200 заболеваниям, в том числе рак и психические расстройства.

Стартап активно продвигает идею рождения "генетически благословенного" поколения. Основательница проекта – 30-летняя Нур Сиддики, заявила, что технология поможет уменьшить риски тяжелых болезней еще до рождения ребенка, пишет The Washington Post, информирует 24 Канал.

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Более того, инструменты компании уже активно используют клиенты. Как пишет издание, среди первых пользователей услуги – Шивон Зилис, мать четырех детей Илона Маска. По крайней мере один из их эмбрионов, по данным источников, проходил тестирование в Orchid Health.

Генетическая революция или новая евгеника?

Впрочем, такой прорыв вызывает не только восхищение, но и дискуссии. Биоэтики и генетики ставят под сомнение точность методики, которая базируется только на 5 клетках эмбриона. Скептики отмечают риски ложных результатов, которые могут заставить родителей отказаться от потенциально здоровых эмбрионов.

Отдельно критикуют проект и в контексте этичности. Мол, подобные методы могут усилить социальное неравенство, где доступ к "генетически лучшим" детям будет только у самых богатых.

Заметьте. В ответ на обвинения, компания заверила, что не прогнозирует интеллектуальные способности детей, а лишь определяет риски серьезных заболеваний.

Впрочем это не единственные упреки компании. Научное сообщество также критикует и отсутствие независимой проверки результатов. Мол заявленная точность скрининга может не соответствовать действительности.

В то же время несмотря на скандалы и споры, стартап Orchid Health становится все популярнее. И похоже, формируется новая реальность, где родители могут "выбирать" будущее своих детей.