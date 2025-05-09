Распространенный в Украине прибор значительно увеличивает риск рака у детей

Исследование показало, что вероятность развития рака у детей, имеющих контакт с канцерогенным бензеном, образующимся при работе газовых плит, почти вдвое превышает аналогичный риск для взрослых.

В то же время анализ распространения бензола в жилых помещениях показал, что и взрослые нередко подвергаются воздействию опасных концентраций этого вещества, особенно в комнатах с недостаточной вентиляцией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Hazardous Materials.

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Это подчеркивает важность эффективного контроля за вентиляцией, в том числе на кухнях ресторанов и кафе.

Новое исследование влияния кухонных плит

В ходе работы исследователи смоделировали распространение бензола в различных типах жилья в США, опираясь на данные предыдущих экспериментов, в которых измеряли уровень этого канцерогена в различных частях помещений во время работы газовых плит.

Анализ потоков воздуха показал, что в 5% случаев, когда плиты производят наибольшие объемы бензола, этот газ распространяется не только на кухню, но и может проникать даже в спальни, где люди находятся длительное время.

Плиты выделяют канцерогенные вещества

Оценивая риски в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения, ученые установили: у взрослого риск развития рака вследствие воздействия бензола составляет от 0,94 до 5,89 на миллион (при безопасном уровне – 1 на миллион), а у детей этот показатель еще выше - от 1,92 до 12,03 на миллион, то есть в 1,85 раза больше.

Наибольшая опасность возникает при активном пользовании газовой плитой в плохо проветриваемых комнатах. В то же время использование кухонных вытяжек может снизить уровень бензола в воздухе до трех четвертей, что заметно уменьшает вероятность возникновения онкологических заболеваний.