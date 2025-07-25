Фисташки на ночь: новая стратегия в борьбе с преддиабетом

Если вы привыкли вечером устраивать себе перекус "до фильма", советуем вам заменить углеводные продукты на горсть фисташек. Такой вечерние перекус оказался очень полезным для микрофлоры кишечника. А это, в свою очередь, может снизить воспалительные процессы и стабилизировать уровень сахара.

Что обнаружили ученые?

Об этом свидетельствуют результаты нового научного исследования из Пенсильванского университета, передает 24 Канал. В исследовании, которое длилось 12 недель, приняли участие 51 взрослый с диагнозом преддиабет – состоянием, который предшествует развитию диабета 2 типа.

Смотрите также Питание, которое продлевает жизнь: тип диеты, снижающий риск смерти до 23%

Участники каждый вечер употребляли около 60 граммов фисташек как поздний перекус. В результате в их микробиоме возросло количество полезных бактерий, в частности Roseburia и представителей Lachnospiraceae.

Справочно. Эти микроорганизмы производят бутират – короткоцепочечную жирную кислоту, которая поддерживает энергию клеток кишечника, защищает слизистую и способствует снижению воспаления.

Микробиом – зеркало здоровья?

Это первое масштабное клиническое исследование, которое доказывает, что фисташки могут положительно влиять на кишечный микробиом у людей с метаболическими нарушениями. Более того, в ходе эксперимента ученые зафиксировали снижение количества нежелательных бактерий, связанных с риском для сердца и почек.

"Фисташки могут мягко, но значимо перестраивать кишечный микробиом в пользу метаболического здоровья!, – отметила руководитель исследования, доцент Кристина Петерсен.