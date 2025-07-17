Парень пережил две пересадки сердца за 3 суток: первое отказало через час

Во Львове врачи осуществили уникальную операцию – за трое суток 20-летнему пациенту пересадили два донорских сердца. Первое, к сожалению, отказало почти сразу после трансплантации.

Что известно об истории спасения парня?

Виталий Дац из Яворова узнал о пороке сердца уже во взрослом возрасте. После вирусного заболевания, которое перенес в Польше, его состояние резко ухудшилось – парень вернулся домой и обратился к медикам. Детали сложной операции и спасения парня, рассказали в Первом медицинском объединении Львова, передает 24 Канал.

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Какой диагноз?

Специалисты львовской клиники поставили диагноз: дилатационная кардиомиопатия, когда сердце растягивается, теряет эластичность и уже не может перекачивать кровь. Осложнением стала тяжелая аритмия. Поэтому, ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, и уже через несколько месяцев устройство начало бить его током, а сердечная функция снизилась до критических 10%.

В Больницу святого Пантелеймона Виталия доставили в крайне тяжелом состоянии. Сердце уже не справлялось, а имплантированный дефибриллятор ежесуточно давал десятки мощных разрядов.

"За одну ночь Виталий получил более 20 электрических импульсов по 800 вольт. Током поразило даже врача, который снимал устройство", – сообщили в медучреждении.

Виталию провели две пересадки сердца за 3 суток / Фото Первого медицинского объединения Львова

Почему пришлось делать две пересадки?

Через неделю после ухудшения состояния парня появился донор, поэтому команда хирургов провела трансплантацию. Но уже через час после пересадки сердце остановилось. Пациента срочно перевели на ЭКМО (систему искусственного кровообращения), и вернули в лист ожидания.

Несмотря на все прогнозы, новый шанс появился уже через 52 часа. Второе донорское сердце подошло и на этот раз пересадка прошла успешно.

"Прошло уже 3 недели после операции. Пациент восстанавливается. Несмотря на общую слабость, чувствует себя хорошо, а сердце работает стабильно", – сообщили врачи.