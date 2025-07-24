Питание, которое продлевает жизнь: тип диеты, снижающий риск смерти до 23%

Ваш рацион имеет прямое влияние на продолжительность жизни. И это подтверждают многочисленные научные исследования.

Какое питание способствует долголетию?

В частности, результаты эксперимента ученых Гарвардской медицинской школы, у людей, которые придерживаются определенных пищевых моделей, риск преждевременной смерти значительно ниже, передает 24 Канал.

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У сторонников каких диет ниже риски смерти:

у лакто-вегетарианцев – на 10%,

у веганов – на 15%,

у пескетарианцев (лиц, которые не едят мяса, но потребляют рыбу) – на 19%.

Впрочем, самые устойчивые результаты показала средиземноморская диета. Более того, у женщин, которые придерживались такого стиля питания, риск смертности был ниже аж на 23%.

Какие преимущества средиземноморской диеты?

Средиземноморская диета является одной из самых популярных и самых известных типов питания. Она не предусматривает строгих запретов. Зато акцент на растительной пище (овощах, фруктах, бобовых, орехах, цельнозерновых продуктах), оливковом масле как основном источнике жиров, умеренном употреблении рыбы, яиц, курятины, молочных продуктов и красного вина. В то же время следует ограничить потребление мяса.

Важно, что такая модель позволяет эпизодические "читмилы" – потребления относительно "вредных" продуктов, но это является частью системы, а не отступлением от диеты. Именно такой подход снижает риск срывов, формирует здоровые отношения с едой и позволяет придерживаться этого типа питания долгосрочно.