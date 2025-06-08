Меньше ограничений – больше пользы: назвали диету, эффективную при синдроме раздраженного кишечника

Средиземноморская диета потенциально может облегчать симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК). Пилотное исследование, в котором приняли участие пациенты с этим диагнозом, сравнивало эффективность двух подходов к питанию: традиционной FODMAP-диеты и средиземноморского рациона.

Ученые Медицинского института Мичигана разделили участников на две группы. В течение 4 недель одни – придерживались низко-FODMAP-питания, другие – потребляли пищу в соответствии с принципами средиземноморской диеты. О результатах эксперимента рассказывает 24 Канал.

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Что обнаружили ученые

Облегчение симптомов, в частности, уменьшение боли в животе минимум на 30% – зафиксировали у 73% участников средиземноморской группы и 81,8% – в группе FODMAP.

Хотя классическая FODMAP-диета и остается одним из эффективных способов облегчения симптомов, она требует жесткого исключения широкого спектра продуктов. Это часто затрудняет ее длительное соблюдение и может вызвать риски, в частности недостаток питательных веществ или развитие расстройств пищевого поведения.

FODMAP – это сложная, дорогая и потенциально опасная в долгосрочной перспективе стратегия. В то же время средиземноморская диета является более сбалансированной и уже известна своими преимуществами для сердца, мозга и общего состояния здоровья,

– отметил гастроэнтеролог Прашант Сингх, один из авторов исследования.

Почему это важные данные

Это первое рандомизированное контролируемое исследование, которое напрямую сравнило два подхода к питанию при СРК. Все участники имели диарейный или смешанный тип синдрома. По мнению ученых, даже незначительное отставание средиземноморской диеты в эффективности не нивелирует ее потенциала как долговременного, щадящего подхода, который можно легче интегрировать в повседневную жизнь пациентов.

Медики планируют расширить исследования, чтобы лучше оценить долгосрочные результаты и адаптацию питания к индивидуальным особенностям пациентов.