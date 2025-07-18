Демографическая катастрофа в Украине: в каких областях худшая и лучшая ситуация
- Украина сталкивается с демографическим кризисом: на каждое рождение приходится почти три смерти, а уровень рождаемости сократился в 2,2 раза.
- Киевская и Волынская области демонстрируют прирост рождаемости, тогда как в Донецкой, Херсонской и Черниговской областях отмечено значительное снижение.
- Высокий уровень смертности зафиксирован в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях, что способствует общему сокращению населения более чем на 300 тысяч ежегодно.
Последние полгода Украина переживает глубокий демографический кризис: на каждое рождение приходится почти три смерти. По сравнению с прошлым десятилетием уровень рождаемости в стране сократился более чем вдвое – в 2,2 раза.
С января по июнь 2025 года на свет появилось 86 795 новорожденных, тогда как количество умерших составило 249 002 человек. Традиционно больше всего младенцев рождается в столице, а также во Львовской и Днепропетровской областях, пишет 24 Канал со ссылкой на портал "Опендатабот".
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В каких областях самая низкая и самая высокая рождаемость
Однако именно на Днепропетровщине наблюдается и самый высокий уровень смертности – здесь умирает каждый девятый житель. Высокие показатели смертей также фиксируют в Киеве и Харьковской области.
Особенно тревожная ситуация в регионах, находящихся вблизи линии фронта. В Донецкой области за прошлый год количество новорожденных уменьшилось почти наполовину – на 47%. На Херсонщине этот показатель упал на 11%, а на Черниговщине – на 10%.
Несмотря на общую негативную тенденцию, отдельные области демонстрируют определенный прирост. Киевская и Волынская области лидируют по улучшению: здесь за год количество новорожденных выросло на 6%, а во Львовской области – на 5%. Традиционно рождается больше мальчиков - 51%.
Но таким образом население страны уменьшается более чем на 300 тысяч ежегодно.
Ситуация с демографией остается вызовом для всей страны, и специалисты призывают обратить внимание на комплексные государственные программы поддержки семей и деторождения.
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