Бледно-желтый или ярко оранжевый: о чем свидетельствует цвет желтка

Когда мы разбиваем яйцо, то привычно ожидаем увидеть желтый желток. Однако его оттенок может варьироваться от бледно-желтого до насыщенного оранжевого, а иногда даже красноватого.

Что влияет на цвет желтка, и влияет ли это на качество, вкус и пользу яйца, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Eat This Not That.

Смотрите также Назвали орех, который способен замедлить старение

Что определяет цвет желтка

Основной фактор – это рацион курицы. Пищевые привычки птицы определяют интенсивность пигмента желтка. Например:

Бледно-желтый желток появляется у кур, которых кормили пшеницей, ячменем или белой кукурузой.

Ярко-желтый или желто-оранжевый желток – результат диеты, богатой на кукурузу или люцерну.

Насыщенный оранжевый цвет может появиться из-за употребления бархатцев, красного перца или травяных кормов. Также такой цвет могут иметь яйца кур, которые питаются на открытом пастбище, где поедают растения и насекомых.

Кроме рациона, влияние имеет сезонность. Летом и весной куры больше времени проводят на улице, где находят природные источники каротиноидов, влияющих на цвет желтка.

Или оранжевые желтки полезнее

Цвет желтка не является прямым показателем его питательной ценности. Содержание витаминов A, D, E, K и омега-3 жирных кислот больше зависит от условий содержания курицы, чем от цвета желтка.

Однако темные желтки могут содержать больше каротиноидов – антиоксидантов, которые полезны для здоровья глаз и могут снижать риск воспалительных заболеваний.

Отличается ли вкус Фермеры и кулинары отмечают, что яйца от кур, которые питаются естественным кормом, имеют более насыщенный вкус. Это объясняется большим количеством белка в их рационе – насекомые, трава и зерновые культуры делают желток более ароматным.

Заметьте. Если вы ищете яйца с лучшими вкусовыми характеристиками, стоит обращать внимание на продукцию фермерских хозяйств или яйца с маркировкой "выращенные на пастбище".