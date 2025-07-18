Сальмонеллез – симптомы, пути заражения и лечение
- Сальмонеллез вызывается бактериями Salmonella, поражает желудочно-кишечный тракт, и особенно опасен для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.
- Инфекция распространяется через сырое или недостаточно обработанное мясо, яйца, молочные продукты из непастеризованного молока, контакт с зараженными животными, а также из-за несоблюдения правил гигиены.
Сальмонеллез – опасная кишечная инфекция, которую вызывают бактерии Salmonella. Инкубационный период – от нескольких часов до дней. Болезнь может иметь легкое течение, но в некоторых случаях, как вот при обезвоживании, может представлять угрозу для жизни.
Во Львове вспышка сальмонеллеза после отравления по меньшей мере 56 человек – включая детей и беременных – в ресторане "Китайский привет". Источник инфекции – десерт с яичным кремом, и это подтвердили результаты лаборатории – Salmonella Enteritidis. Что стоит знать о запрятывании, рассказывает 24 Канал.
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Сальмонеллез – что это?
У ЦОЗ напомнили, что сальмонеллез – это острое инфекционное заболевание, которое провоцируют бактерии рода Salmonella. Чаще всего оно поражает желудочно-кишечный тракт і вызывает диарею, повышенную температуру и рвоту. Инфекция особенно опасна для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.
Какие пути заражения сальмонеллезом?
Самые распространенные источники инфекции:
- Сырое или недостаточно термически обработанное мясо и яйца (особенно курятина).
- Молочные продукты, изготовленные из не пастеризованного молока.
- Контакт с зараженными животными (курьмы или грызунами).
- Плохо вымытые овощи и фрукты, если они контактировали с зараженными поверхностями.
- Несоблюдение гигиены рук, в частности после приготовления сырого мяса.
Стоит знать! Характерными симптомами сальмонеллеза является внезапное начало заболевания, сильная боль в животе, тошнота и рвота. Также может подняться температура тела (38-40 градусов) и начаться диарея (часто с примесью слизи или крови). У больного присутствует общая слабость, головная боль. Симптомы появляются обычно через 6 – 72 часа после заражения.
Сколько длится лечение сальмонеллеза
В большинстве случаев легкое течение болезни проходит самостоятельно в течение 4 – 7 дней. Главное – регидратация, то есть восстановление потерянной жидкости и электролитов. Однако в тяжелых случаях больному может понадобиться госпитализация; антибактериальная терапия; а в случаях осложнений, обезвоживания или интоксикации, – длительное наблюдение медиков.
Как защититься от сальмонеллеза?
Чтобы обезопасить себя от инфицирования, всегда термически обрабатывайте мясо и яйца до готовности. Избегайте употребления сырых яиц (например, в домашнем майонезе или десертах).
Конечно, соблюдайте правила гигиены – мойте руки перед приготовлением пищи и после контакта с сырыми продуктами. А еще – храните сырое мясо отдельно от других продуктов в холодильнике.
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