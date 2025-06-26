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Здоровье 24 Здоровая жизнь Бритье, которое может обернуться операцией: как не заболеть гидраденитом
26 июня, 07:55
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Бритье, которое может обернуться операцией: как не заболеть гидраденитом

Александр Бевза
Основні тези
  • Бритье может вызвать гидраденит, гнойное воспаление потовых желез, из-за затупленных бритв и микротравм.
  • Лечение гидраденита требует своевременной диагностики и, возможно, хирургической операции для предотвращения осложнений.
  • Симптомы включают покраснение, отек и боль в выбритых местах; обращение к хирургу при первых признаках помогает избежать операции.
  • УЗИ важно для диагностики и определения наличия нагноения, ведь невылеченное нагноение может привести к сепсису.

Казалось бы, что может быть общего между бритьем и хирургической операцией? Однако, к сожалению, случается так, что банальное бритье может вызвать гидраденит – гнойное воспаление потовых желез, которое чаще всего поражает подмышечные впадины, область паха и другие участки тела с повышенным потоотделением.

Это заболевание может быть достаточно болезненным и приводить к образованию свищей, рубцов и инфицированию тканей. Лечение запущенного гидраденита может предусматривать лечение хирургическим способом. О том, как не заболеть гидраденитом, 24 Каналу рассказала врач-хирург медицинского центра Св. Параскевы Юлия Фусс.

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Обыденность процедуры бритья может ослабить нашу осторожность, потому что возникновение гидраденита возможно из-за иногда незаметных причин: затупленную бритву, многократное использование одноразовых станков, их загрязнение из-за неправильного хранения, использование одного станка для бритья всех частей тела, а также из-за наличия на коже микротравм.

 

Юлия Фусс

"Уже не говоря о том, что бывают случаи, когда бритва становится средством не индивидуального пользования, что может стать путем не только возникновения гидраденита, но и к инфицированию дерматитами, гепатитами и ВИЧ."

Симптомы гидраденита

Гидраденит проявляется покраснением, отеком, припухлостью, болью и зудом в выбритых местах. Эти симптомы быстро возникают, однако трата времени на народные рецепты из интернета, самолечение мазью Вишневского, подручными антибиотиками и другими самоназначенными медикаментами – приводит к быстрому нагноению и необходимости применения хирургического лечения.

Диагностика и лечение гидраденита

Опытный дерматолог направит такого пациента к хирургу и не станет применять антибиотики для лечения хирургической патологии, потому что обращение к хирургу при первых симптомах гидраденита позволяет избежать образования отека, нагноения и соответственно хирургической операции.

Применение современных протоколов позволяет предотвратить развитие гнойной инфекции благодаря использованию противовоспалительных препаратов, перевязок и тому подобное. Развитие гнойной инфекции можно остановить только хирургической операцией.

При обнаружении любого отека в области подмышкой профессиональный хирург назначит ультразвуковую диагностику участка. УЗИ позволит выявить размеры образования, наличие нагноения. Это очень важный этап диагностики, ведь, как известно, невылеченное нагноение может привести к еще более сложному заболеванию – сепсису.

Как избежать гидраденита

  1. Гигиенический душ столько раз в день, сколько это возможно и нужно, особенно в жару или при повышенной потливости.
  2. Использование дезодорантов без талька, лучше спреевых, а не шариковых, которые закупоривают поры и способствуют образованию парникового эффекта, что способствует развитию гнойно-воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей.
  3. Попробуйте эпиляцию вместо бритья.
  4. Только индивидуальное использование бритвенных станков для бритья.
  5. Однократное использование одноразовых бритвенных станков для бритья.
  6. Отдельные многоразовые станки для бритья каждой части тела, которые после и перед использованием следует промыть и продезинфицировать спиртосодержащим препаратом или хозяйственным мылом. Хранить такие станки нужно в защищенных футлярах во избежание воздействия воды, тепла или моющих средств

При первых симптомах гидраденита: воспалении, боли, зуде и отеках обращайтесь к проверенному хирургу, который проведет качественную диагностику и подберет правильное лечение.

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