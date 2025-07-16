Что есть, чтобы забыть о запорах – секреты здорового кишечника
- Исследование показало, что средиземноморская и растительная диеты снижают риск запоров, улучшая микрофлору кишечника.
- Запоры чаще случаются у людей, которые придерживаются "западной" диеты, богатой на переработанные продукты и красное мясо.
Запор – достаточно распространенная проблема, с хроническим запором сталкивается каждый седьмой житель планеты. Хроническим его считают, когда проблемы с испражнениями продолжаются более 3 месяцев, что существенно ухудшает качество жизни.
Особенно часто от этой проблемы страдают пожилые люди. По оценкам исследователей, около 15 – 30% лиц старше 60 лет имеют постоянные нарушения работы кишечника, передает 24 Канал.
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Что известно о новом исследовании?
Команда ученых проанализировала влияние пяти различных пищевых моделей на риск возникновения запора. Были изучены данные почти 96 тысяч человек в возрасте в среднем 72 года из нескольких крупных долгосрочных исследований.
Оценивали следующие диеты:
- противовоспалительная (EDIP),
- низкоуглеводная,
- средиземноморская,
- растительная (PDI),
- западная (характерная для США и Европы).
Что показало исследование?
Меньше всего проблем с испражнениями имели те, кто придерживался средиземноморского или растительного типа питания. Эти диеты положительно влияют на микрофлору кишечника, снижают уровень воспаления и поддерживают здоровую перистальтику.
Интересно, что польза была заметна даже независимо от общего уровня потребления клетчатки.
Зато у людей, которые часто потребляют переработанную пищу, красное мясо, сладкое и рафинированные продукты (характерные для "западной" диеты), запор случался значительно чаще.
Почему с возрастом запоры случаются чаще?
Гастроэнтеролог Ашкан Фархади объяснил, что с возрастом замедляется не только обмен веществ, но и моторика кишечника. Малоподвижный образ жизни, пропущенные позывы к дефекации, обезвоживание – все это только усугубляет проблему.
Что поможет при запорах:
- Ежедневно употреблять 3 – 5 порций цельнозерновых продуктов.
- Добавлять в рацион сезонные овощи и фрукты (4 – 6 порций).
- Пить достаточно чистой воды и травяных чаев.
- Употреблять продукты с полифенолами (ягоды, специи, какао).
- Добавить полезные жиры – оливковое масло, авокадо, орехи.
- Уделять внимание физической активности.
- Регулярно употреблять бобовые и продукты с магнием (шпинат, семена тыквы, бананы).
- Придерживаться четкого графика приема пищи.
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