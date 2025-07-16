Особенно часто от этой проблемы страдают пожилые люди. По оценкам исследователей, около 15 – 30% лиц старше 60 лет имеют постоянные нарушения работы кишечника, передает 24 Канал.

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Что известно о новом исследовании?

Команда ученых проанализировала влияние пяти различных пищевых моделей на риск возникновения запора. Были изучены данные почти 96 тысяч человек в возрасте в среднем 72 года из нескольких крупных долгосрочных исследований.

Оценивали следующие диеты:

  • противовоспалительная (EDIP),
  • низкоуглеводная,
  • средиземноморская,
  • растительная (PDI),
  • западная (характерная для США и Европы).

Что показало исследование?

Меньше всего проблем с испражнениями имели те, кто придерживался средиземноморского или растительного типа питания. Эти диеты положительно влияют на микрофлору кишечника, снижают уровень воспаления и поддерживают здоровую перистальтику.

Интересно, что польза была заметна даже независимо от общего уровня потребления клетчатки.

Зато у людей, которые часто потребляют переработанную пищу, красное мясо, сладкое и рафинированные продукты (характерные для "западной" диеты), запор случался значительно чаще.

Почему с возрастом запоры случаются чаще?

Гастроэнтеролог Ашкан Фархади объяснил, что с возрастом замедляется не только обмен веществ, но и моторика кишечника. Малоподвижный образ жизни, пропущенные позывы к дефекации, обезвоживание – все это только усугубляет проблему.

Что поможет при запорах:

  • Ежедневно употреблять 3 – 5 порций цельнозерновых продуктов.
  • Добавлять в рацион сезонные овощи и фрукты (4 – 6 порций).
  • Пить достаточно чистой воды и травяных чаев.
  • Употреблять продукты с полифенолами (ягоды, специи, какао).
  • Добавить полезные жиры – оливковое масло, авокадо, орехи.
  • Уделять внимание физической активности.
  • Регулярно употреблять бобовые и продукты с магнием (шпинат, семена тыквы, бананы).
  • Придерживаться четкого графика приема пищи.