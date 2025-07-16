Особенно часто от этой проблемы страдают пожилые люди. По оценкам исследователей, около 15 – 30% лиц старше 60 лет имеют постоянные нарушения работы кишечника, передает 24 Канал.

Смотрите также Действительно ли фрукты мешают худеть: разбираем 5 самых распространенных мифов

Что известно о новом исследовании?

Команда ученых проанализировала влияние пяти различных пищевых моделей на риск возникновения запора. Были изучены данные почти 96 тысяч человек в возрасте в среднем 72 года из нескольких крупных долгосрочных исследований.

Оценивали следующие диеты:

противовоспалительная (EDIP),

низкоуглеводная,

средиземноморская,

растительная (PDI),

западная (характерная для США и Европы).

Что показало исследование?

Меньше всего проблем с испражнениями имели те, кто придерживался средиземноморского или растительного типа питания. Эти диеты положительно влияют на микрофлору кишечника, снижают уровень воспаления и поддерживают здоровую перистальтику.

Интересно, что польза была заметна даже независимо от общего уровня потребления клетчатки.

Зато у людей, которые часто потребляют переработанную пищу, красное мясо, сладкое и рафинированные продукты (характерные для "западной" диеты), запор случался значительно чаще.

Почему с возрастом запоры случаются чаще?

Гастроэнтеролог Ашкан Фархади объяснил, что с возрастом замедляется не только обмен веществ, но и моторика кишечника. Малоподвижный образ жизни, пропущенные позывы к дефекации, обезвоживание – все это только усугубляет проблему.

Что поможет при запорах: