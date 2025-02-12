Как бесплатно сделать КТ и МРТ
Украинцы могут бесплатно пройти компьютерную (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) в рамках Программы медицинских гарантий.
Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), информирует 24 Канал.
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Чтобы воспользоваться этой возможностью, пациенту нужно:
- Получить направление от врача.
- Обратиться в медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ.
Решение о направлении принимает врач для установления или подтверждения диагноза.
Какие заведения проводят бесплатные КТ и МРТ
Обследование можно пройти во всех больницах, которые заключили договор с НСЗУ по пакету услуг "Инструментальная диагностика".
Государство покрывает стоимость таких исследований:
- МРТ – 685,1 гривна
- КТ без контраста – 542,5 гривен
- КТ с контрастированием – 1216,75 гривен
Как записаться на КТ или МРТ
Зайти больницу, где можно сделать КТ или МРТ можно: через контакт-центр НСЗУ – позвоните по телефону 1677. Или через онлайн-карту на сайте НСЗУ. Для этого:
- Перейдите в раздел Е-данные/Аналитические панели (Дашборды).
- Выберите вкладку "Код услуги направления" и введите семь цифр направления или название исследования.
- Система покажет больницы, предоставляющие эту услугу, а также их контакты, адреса и график работы.
- В таблице у каждого заведения есть колонка "Количество" – она показывает, сколько направлений было погашено за последние 90 дней. Это поможет выбрать медучреждение с большей вероятностью быстрой записи.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.