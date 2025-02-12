Как бесплатно сделать КТ и МРТ

Украинцы могут бесплатно пройти компьютерную (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) в рамках Программы медицинских гарантий.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), информирует 24 Канал.

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Чтобы воспользоваться этой возможностью, пациенту нужно:

Получить направление от врача.

Обратиться в медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ.

Решение о направлении принимает врач для установления или подтверждения диагноза.

Какие заведения проводят бесплатные КТ и МРТ

Обследование можно пройти во всех больницах, которые заключили договор с НСЗУ по пакету услуг "Инструментальная диагностика".

Государство покрывает стоимость таких исследований:

МРТ – 685,1 гривна

КТ без контраста – 542,5 гривен

КТ с контрастированием – 1216,75 гривен

Как записаться на КТ или МРТ

Зайти больницу, где можно сделать КТ или МРТ можно: через контакт-центр НСЗУ – позвоните по телефону 1677. Или через онлайн-карту на сайте НСЗУ. Для этого: