Что такое астигматизм и как его лечить

Астигматизм – это нарушение зрения, при котором предметы видятся размытыми на любых расстояниях – как близко, так и далеко.

Состояния, которые похожи на астигматизм – близорукость и дальнозоркость. Близорукость характеризуется четким видением объектов только на близком расстоянии, тогда как на большом расстоянии изображение становится нечетким. Дальнозоркость, наоборот, делает предметы размытыми на близком расстоянии, но четкими на дальнем, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.

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Наши глаза формируют изображение следующим образом: свет сначала проникает в переднюю часть глаза (роговицу). Роговица преломляет свет и направляет его на хрусталик, который, свою очередь, фокусируется на задней стенке глаза (сетчатке). При астигматизме роговица или хрусталик имеют неправильную форму, что приводит к неправильному преломлению света и, как следствие, нечеткого изображения на сетчатке.

Симптомы астигматизма

Вы можете заподозрить у себя астигматизм, если:

предметы кажутся вам размытыми;

у вас возникают головные боли;

вы чувствуете напряжение в глазах, особенно после длительной работы, например, за компьютером.

Диагностика и лечение астигматизма

Для проверки зрения используется стандартный тест, во время которого врач просит вас прочитать буквы с плаката. В зависимости от результатов теста, вас могут направить на дополнительное обследование к окулисту.

Тип лечения определяется в зависимости от конкретного типа астигматизма, поэтому вам следует обратиться к специалисту для выбора наилучшего варианта.

Коррекция зрения может осуществляться с помощью очков, контактных линз или лазерной коррекции – процедуры, во время которой врач изменяет форму роговицы с помощью лазера. В редких случаях может быть рекомендована операция по пересадке роговицы.

Также стоит проконсультироваться со специалистом, если вас беспокоят проблемы со зрением у ребенка. Дети иногда не осознают, что видят мир неправильно, поэтому выявить такие заболевания можно только с помощью специальных тестов.