Пиво и крепкие напитки связали с более высоким риском рака поджелудочной

В обществе, где бокал вина считают нормой, новые научные выводы о вреде алкогольных напитков – настораживают. Даже умеренное потребление алкоголя может повышать риск развития смертельно опасных болезней.

Алкоголь и риск рака

Это подтвердило новое масштабное исследование. В частности, установлено, что даже незначительное потребление алкоголя ежедневно может повышать риск развития рака поджелудочной железы, передает 24 Канал.

Смотрите также Как бокал игристого может влиять на ваше сердце

Ученые проанализировали данные более 2,4 миллионов людей и выяснили, что:

У женщин, которые потребляли 15 – 30 граммов алкоголя в день (1 – 2 порции), риск был на 12% выше, чем у тех, кто потреблял менее 5 граммов.

У мужчин, которые выпивали 30 – 60 граммов и более, риск возрастал на 15% и 36% соответственно.

Заметьте. Наибольшую угрозу представляли пиво и крепкий алкоголь, а не вино. При этом среди участников из Азии такой связи не обнаружили.

Разрушительный вред алкоголя

Алкоголь давно признан канцерогеном 1-й группы - он может провоцировать рак молочной железы, печени, пищевода, толстой кишки. Теперь к этому перечню добавился и поджелудочная железа.

Кроме онкологии, регулярное употребление алкоголя вредит печени, сердечно-сосудистой системе, нарушает сон, вызывает тревожность и депрессию. Алкоголь также снижает иммунитет и негативно влияет на когнитивные функции.

Специалисты советуют сознательно относиться к своему здоровью. Поэтому, когда в следующий раз вам захочется выпить, попробуйте отследить, что побудило вас к этому: усталость, привычка, стресс? Если сложно отказаться самостоятельно – стоит обратиться за поддержкой.