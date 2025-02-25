На Волыни в гимназии 8 детей отравились неизвестным веществом

В Любешовсковолянской гимназии, что на Волыни, во время минуты молчания восемь учеников почувствовали резкое ухудшение самочувствия – детей с подозрением на отравление госпитализировали в больницу.

Сейчас полицейские совместно с администрацией учебного заведения проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Камень-Каширского районного отдела полиции, передает 24 Канал.

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Отравление в гимназии

По данным правоохранителей, инцидент случился утром 24 февраля. Во время торжественной минуты молчания ученики начали жаловаться на плохое самочувствие, а двое из них потеряли сознание.

Четырех школьников с симптомами отравления срочно доставили в больницу, еще четверо были доставлены в медучреждение их родителями. В настоящее время эксперты проводят исследования, чтобы определить возможную причину интоксикации.

Детей ничего не связывает

Ученики только пришли в школу, началась торжественная линейка, и тогда двое детей потеряли сознание. Пока им оказывали помощь, еще нескольким гимназистам стало плохо. Они тряслись, жаловались на головную боль и тошноту. Всех учеников мало, что связывает: они из разных классов и разной возрастной категории, поэтому причину отравления сейчас выясняют,

– рассказала ZAXID.NET директор гимназии Виктория Потапчук.

Директор также отметила, что всем пострадавшим ученикам оказали необходимую медицинскую помощь, и они находятся в сознательном состоянии. Новые случаи ухудшения здоровья среди школьников не зафиксированы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, которые продолжают устанавливать причины инцидента.