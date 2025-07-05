Як сніданок впливає на холестерин і які продукти обирати

Високий рівень холестерину, на жаль, є досить поширеною проблемою, яка підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Правильне харчування, а особливо сніданок, може допомогти контролювати цей показник.

Як харчуватись, щоб знизити холестерин

Зокрема, фахівці радять зосередитися на продуктах, багатих на клітковину, корисні жири і рослинні стероли, які допомагають знижувати "поганий" холестерин і підтримувати здоров'я серця, передає 24 Канал.

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Як снідати при високому холестерині:

Варто основний акцент робити на цільнозернові продукти, як от вівсянка, цільнозерновий хліб, бо вони містять розчинну клітковину. Не забувайте про горіхи та насіння, які багаті на корисні ненасичені жири. Натомість уникайте сніданків із високим вмістом насичених жирів і трансжирів, а це усі смажені страви, ковбасні вироби та здобна випічка.

Варто замінити круасани, тістечка, булки на фрукти, особливо ягоди, які містять антиоксиданти. Також не зайвим буде додати нежирний йогурт або кисломолочні продукти з пробіотиками.

Важливо. Збалансоване харчування допоможе краще контролювати рівень холестерину, а регулярність правильних сніданків сприятиме загальному здоров'ю та енергії на весь день.