Хлопець пережив дві пересадки серця за 3 доби: перше відмовило за годину

У Львові лікарі здійснили унікальну операцію – за троє діб 20-річному пацієнту пересадили два донорські серця. Перше, на жаль, відмовило майже одразу після трансплантації.

Що відомо про історію порятунку хлопця?

Віталій Дац із Яворова дізнався про ваду серця вже в дорослому віці. Після вірусного захворювання, яке переніс у Польщі, його стан різко погіршився – хлопець повернувся додому і звернувся до медиків. Деталі складнох операції та порятунку хлопця, розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова, передає 24 Канал.

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Який діагноз?

Фахівці львівської клініки поставили діагноз: дилатаційна кардіоміопатія, коли серце розтягується, втрачає еластичність і вже не може перекачувати кров. Ускладненням стала важка аритмія. Тож, йому імплантували кардіовертер-дефібрилятор, та вже за кілька місяців пристрій почав бити його струмом, а серцева функція знизилася до критичних 10%.

До Лікарні святого Пантелеймона Віталія доставили у вкрай важкому стані. Серце вже не справлялося, а імплантований дефібрилятор щодоби давав десятки потужних розрядів.

"За одну ніч Віталій отримав понад 20 електричних імпульсів по 800 вольтів. Струмом уразило навіть лікаря, який знімав пристрій", – повідомили в медзакладі.

Віталію провели дві пересадки серця за 3 доби / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Чому довелось робити дві пересадки?

За тиждень після погіршення стану хлопця з'явився донор, тож команда хірургів провела трансплантацію. Але вже за годину після пересадки серце зупинилося. Пацієнта терміново перевели на ЕКМО (систему штучного кровообігу), й повернули до листа очікування.

Попри всі прогнози, новий шанс з'явився вже через 52 години. Друге донорське серце підійшло і цього разу пересадка пройшла успішно.

"Минуло вже 3 тижні після операції. Пацієнт відновлюється. Попри загальну слабкість, почувається добре, а серце працює стабільно", – повідомили лікарі.