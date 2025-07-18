З січня по червень 2025 року на світ з’явилося 86 795 новонароджених, тоді як кількість померлих склала 249 002 осіб. Традиційно найбільше немовлят народжується у столиці, а також у Львівській та Дніпропетровській областях, пише 24 Канал з посилання на портал "Опендатабот".

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В Яких областях найнижча та найвища народжуваність

Однак саме на Дніпропетровщині спостерігається і найвищий рівень смертності – тут помирає кожен дев’ятий мешканець. Високі показники смертей також фіксують у Києві та Харківській області.

Особливо тривожна ситуація у регіонах, що знаходяться поблизу лінії фронту. На Донеччині за минулий рік кількість новонароджених зменшилася майже наполовину – на 47%. На Херсонщині цей показник впав на 11%, а на Чернігівщині – на 10%.

Попри загальну негативну тенденцію, окремі області демонструють певний приріст. Київська та Волинська області лідирують за покращенням: тут за рік кількість новонароджених зросла на 6%, а у Львівській області – на 5%. Традиційно народжується більше хлопчиків — 51%.

Але таким чином населення країни зменшується більш ніж на 300 тисяч щороку.

Ситуація з демографією залишається викликом для всієї країни, і фахівці закликають звернути увагу на комплексні державні програми підтримки сімей та дітонародження.