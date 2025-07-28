На Львівщині хлопець три місяці ходив зі зламаною рукою: до яких наслідків це призвело

Ортопеди-травматологи Центру дитячої медицини лікарні "Охматдит" провели складну операцію 17-річному хлопцю з Львівщини, який три місяці жив із переломом передпліччя зі зміщенням і не повідомив про це ні батькам, ні лікарям.

Протягом цього часу підліток терпів сильний біль, намагаючись приховати травму, і лише коли кістка зрослася неправильно, а рука набула аномальної форми, батьки помітили проблему та звернулися до медиків, розповіли в "Охматдиті", передає 24 Канал.

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Відновлення руки після 3 місяців після перелому

Юнак, на ім'я Роман отримав травму нижньої третини передпліччя, але сподівався, що з часом усе мине без втручання. Однак перелом зі зміщенням призвів до неправильної регенерації променевої кістки та деформації руки. Коли порушення стали очевидними, сім’я звернулася до лікарів м.

Медики виконали коригуючу остеотомію обох кісток передпліччя: їм довелося повторно роз’єднати кістку, точно зіставити уламки та надійно їх зафіксувати. Для стабілізації променевої кістки використали спеціальну пластину, а ліктьову укріпили титановим стержнем, попередньо скоротивши її для відновлення анатомічної відповідності суглоба.

Операція пройшла успішно. Лікарі пояснюють, що подібні ускладнення після переломів передпліччя у дітей є рідкістю, найчастіше такі випадки трапляються у дорослих. Якби хлопець ще довше зволікав із візитом до лікаря, це могло б призвести до стійкої деформації, хронічного болю, артрозу чи суттєвих обмежень рухливості руки.

Наразі Роман вже вдома і поступово відновлюється після операції. Медики закликають не ігнорувати травми й вчасно звертатися за допомогою, адже швидка реакція може запобігати серйозним ускладненням та повернути повноцінне життя.